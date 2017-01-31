SON DÖNEMLERİN EN İYİSİ JAN OLDE RİEKERİNK!

Performansı ve kariyeriyle tartışmalar yaratan Jan Olde Riekerink, topladığı puanlarla son yılların en iyisi oldu. Hollandalı teknik adamı geride bırakan tek isim ise Karl Heinz Feldkamp'tı.

Performansı ve kariyeriyle tartışmalar yaratan Jan Olde Riekerink, topladığı puanlarla son yılların en iyisi oldu. Hollandalı teknik adamı geride bırakan tek isim ise Karl Heinz Feldkamp'tı.

Jan Olde Riekerink Galatasaray'da tartışılmaya devam ediyor. Taraftarın Riekerink Bey lakabıyla onurlandırdığı teknik direktör, puan kayıplarında gözlerin döndüğü ilk isim oldu. Ancak Hollandalı teknik adam bu tartışmaların gölgesinde ligde topladığı puanlarla 2007-08 sezonunda Galatatasaray'ı çalıştıran Karl Heinz Feldkamp'tan bu yana en başarılı yabancı teknik adam olmayı başardı.

O sezon şampiyonluk gelmişti

Galatasaray'ın şampiyonluk olduğu 2007-08 sezonunda 28. hafta takımdan ayrılan Feldkamp, topladığı 61 puanla 2.17 puan ortalamasını tutturmuştu. Riekerink ise ligde 19 maçta topladığı 39 puanla 2.05 ortalama yakalamayı başardı.

Tecrübeli hocaları geride bıraktı

Riekerink, bu alanda Michael Skibbe, Frank Rijkaard, Gheorghe Hagi, Roberto Mancini ve Cesare Prandelli gibi kariyerli teknik adamları geride bıraktı.