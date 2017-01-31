ADEBAYOR İKİ TAKIMIN KAPISINDAN DÖNMÜŞ!

Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir'e transfer olmadan hem Metz hem de Djurgarden'in kapısından dönmüş.

Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir'e transfer olmadan hem Metz hem de Djurgarden'in kapısından dönmüş.

İsveç basınına açıklamalarda bulunan Djurgarden Sportif Direktörü Bosse Andersson, Adebayor'u transfer etmek için girişimde bulunduklarını itiraf ederken, "Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanırken onunla tanıştık. Kulübü yoktu ve ben de transfer için konuştum. İlk başta ilgilenmedi ama daha sonra Stockholm'un iyi bir şehir olduğunu söyledi. Onunla daha sonra Togo'nun antrenman yaptığı yerde karşılaştık. Diambars FC Senegal Ligi'nde bir maça çıkıyordu. Bir baktım ki Adebayor arkamda. Ona döndüm ve transfer için konuştuk. Temasta kalalım dedi. Ama şimdi görüyorum ki kendisine yeni bir kulüp bulmuş" şeklinde konuştu.

Öte yandan Başakşehir'e imzasının ardından Fransız basınına konuşan Adebayor, "Yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Lyon'a gitmek istemedim. Afrika Uluslar Kupası'ndan önce Metz ile imzalayabilirdim" dedi.