Southampton'dan kaleye transfer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, Fransa temsilcisi Nice'de forma giyen kaleci Mouez Hassen'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki file bekçisinin sezon sonuna kadar kiralık olarak Southampton'da forma giyeceği belirtildi.

Fransa Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Tunus asıllı Mouez Hassen, bu sezon Southampton'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Claude Puel ile geçen sezon Nice takımında görev almıştı.

Southampton, 22 hafta sonunda ligde 27 puanla 11. sırada bulunuyor.