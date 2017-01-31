Southampton'dan kaleye transfer
﻿
Site İçi Arama
﻿

SOUTHAMPTON'DAN KALEYE TRANSFER

Southampton'dan kaleye transfer

Southampton, Fransız kaleci Mouez Hassen'i sezon sonuna kadar Nice takımından kiraladığını açıkladı.

187 Okunma

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, Fransa temsilcisi Nice'de forma giyen kaleci Mouez Hassen'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki file bekçisinin sezon sonuna kadar kiralık olarak Southampton'da forma giyeceği belirtildi.

Fransa Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Tunus asıllı Mouez Hassen, bu sezon Southampton'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Claude Puel ile geçen sezon Nice takımında görev almıştı.

Southampton, 22 hafta sonunda ligde 27 puanla 11. sırada bulunuyor.

ETİKETLER
Yasin Palaz Keçiörengücü'nde!
Aziz Yıldırım'dan Göksel Gümüşdağ'a sert sözler
Gençlerbirliği'nin yenisi antrenmana çıktı
Osmanlıspor kupaya hazırlanıyor
Ankaragücü'nde Cenk Kaplan idmana katılmadı
1
Hacettepe'de Kaplan dönemi resmen başladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿