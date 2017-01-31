Barça'dan defansa 18'lik takviye
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BARÇA'DAN DEFANSA 18'LİK TAKVİYE

Barça'dan defansa 18'lik takviye

Barcelona, Uruguay ekibi CA Penarol'da forma giyen Santiago Bueno ile 2,5 sezonluğuna anlaştı

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 İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, genç savunma oyuncusu Santiago Bueno'yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Uruguay temsilcisi CA Penarol'da forma giyen 18 yaşındaki Bueno ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre Barcelona, futbolcu yetiştirme bedeli olarak CA Penarol'a 1 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Katalan ekibi, Uruguaylı Bueno'nun, sözleşmesinde belirtilen sayıda maçta forma giymesi halinde CA Penarol'a 5 milyon avro daha ek ödeme yapacak.

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