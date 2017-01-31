KAYSERİSPOR'DA İMZA ŞOV

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Sergen Yalçın ve devre arasında kadrosuna kattığı 9 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Karpuzatan'daki kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, daha önce anlaşmaya varılan futbolcular Silvestre Varela, Landry N'Guemo, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş, Douglao, Raheem Lawal, Güray Vural, Rajko Rotman ve Efe Özaslan, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. Futbolcuların ardından teknik direk Sergen Yalçın da sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan kulüp başkanı Erol Bedir, görevi kabul ettikleri günden itibaren yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini, bu süreçte Kayserispor'u toparlayacak birçok adım attıklarını söyledi.

Kayserispor için 19 Ocak'ın dönüm noktası olduğunu belirten Bedir, "Bizim için en kara gün 19 Ocak'tı. Transfer yapabilmemiz için gereken ödemelerin son günüydü, o gün bu problemi aştık. Bu tarihten önce transferleri gerçekleştirdik ama oyunculara lisans çıkaramıyorduk. 19 Ocak'ta arkadaşlarımız transferleri hızla yaptılar. Peşinde koştuğumuz ve bize gelmeyi istemeyen oyuncular 'biz de size gelebilir miyiz' diye bizi aramaya başladı." dedi.

Bu transferlerden sonra Akhisar Belediyespor maçına çıktıklarını, galibiyeti kaçırdıklarını savunan Bedir, şöyle konuştu:

"Pazar günü Fenerbahçe maçında ne kadar Kayseri ve Kayserispor sevdalısı varsa oradaydı. Müthiş bir coşku vardı. Fenerbahçe maçında bir ivme kazandık ama sadece 3 puan aldık. Gaziantep'i de yensek 3 puan alacaktık, Trabzonspor'u da yensek 3 puan alacaktık, Fenerbahçe'yi yendik, 3 puan aldık. Fazla abartmaya gerek yok. Alacağımız 3 puanları diğer maçlarda da artırırsak bu 3 puanın bir anlamı olur yoksa Fenerbahçe galibiyeti iyi bir hatıra olur. Bizim bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. Güzel bir hava yakaladık, bunu devam ettirmek istiyoruz."

Bedir, transferde zorluk yaşamadıklarına değinerek, "Şu anda Fransa'dan Ryan Mendes geldi. Sağlık kontrolünden geçiyor. Anlaşırız anlaşmayız ama Kayserispor'un pozisyonunu bilmeniz için bunu söylüyorum." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Bedir, Kayserispor Kulübünün toplam borcunun da yaklaşık 120 milyon lira olduğunu, Süper Lig'de kalmaları halinde elde edecekleri gelirlerle bu borçları 2 yılda ödeyebileceklerini sözlerine ekledi.

Sergen Yalçın: "Tek hedefimiz Kayserispor'un kümede kalmasıdır"

Teknik direktör Sergen Yalçın da takımın sıkıntılı günler yaşadığını bildiği halde gelen teklifi kabul ettiğini kaydetti.

Anlaşma sağlandıktan sonra 20-25 gün sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini ve bu sürede takımla ilgili ciddi değişiklikler yaptıklarını vurgulayan Yalçın, "Kolay değil, böyle bir değişimi gerçekleştirmek ciddi maddi kaynak gerektirir. Bu süre zarfında iyi bir futbolcu grubu transfer ettik. İyi bir takım ortaya çıkarmaya çalıştık, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte tek hedefimiz Kayserispor'un kümede kalmasıdır. İlk etapta onu planlıyoruz." diye konuştu.

Zor bir fikstürle ligin ikinci yarısına başladıklarını aktaran Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci yarıya çok zor maçlarla başladık. İlk maçta Medipol Başakşehir'e gittik, o zaman elimizde böyle bir kadro yoktu, Akhisar Belediyespor'la Fenerbahçe'yle oynadık, Galatasaray'la oynayacağız. Yeni kurulmuş bir takım için daha iyi bir fikstürle başlayabilirdik ama maalesef çok zor bir fikstür denk geldi. Zoru geçerken tek düşüncemiz, aşağıdaki takımlarla puan farkını korumak. Yani puan cetvelinde biz aynı yerde durabilirsek ilerleyen maçlarda bize puan olarak rakip olan takımlarla karşılaştığımızda bizim için işler daha kolay olacak diye düşünüyorum. İnanıyorum ki Fenerbahçe maçından sonra yakaladığımız ivmeyi devam ettireceğiz ve taraftarlarımızın da desteği ile Kayserispor ligde kalacaktır."