VE DEMBA BA RESMEN BEŞİKTAŞ'TA

Siyah-beyazlı kulüp, Senegalli futbolcuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı.

Beşiktaş Kulübü, Çin'in Shanghai Shenhua takımında forma giyen eski futbolcusu Demba Ba'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Beşi·ktaş Futbol Yatırımları Sanayi· ve Ti·caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Demba Ba'nın 31 Mayıs 2017'ye kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise Senegalli futbolcu için "Yuvana hoş geldin Demba Ba." ifadesi kullanıldı.

"Mart başında takımla birlikte olacak"

Bu arada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, imza töreninde, "Demba Ba, Mart ayının başında takımla birlikte olacak" dedi.

Demba Ba ise sakatlığını atlattığını ve bir kaç hafta içinde eskisinden daha iyi bir şekilde sahalara döneceğini kaydetti.