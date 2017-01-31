ORMAN'DAN YILDIRIM'A Q7 VE EKİCİ YANITI!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın hafta sonunda Quaresma, Mehmet Ekici ve Sosa ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

"Fenerbahçe senelerdir Beşiktaş'ı konuşuyor"

Yeni transferlerin imza töreninde konuşan Orman, şunları söyledi:

"Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına biraz değinelim. Açıklık getirelim. Biz hiçbir camia ile kavga içerisine girme arzusunda olmuyoruz. Bir kulüp terbiyemiz var. Hiçbir camia ile çatılmaya girme arzusunda olmuyoruz. Ama maalesef Fenerbahçe ile yaşıyoruz. Bunun nedeni de onların yaptığı açıklama. Son yapılan açıklamalara o kadar çok şey var ki söylenecek; ama biz girmiyoruz. Senelerdir Fenerbahçe kulübü Beşiktaş'ı konuşuyor."

"Quaresma'nın sözleşmesini uzattık"

Bizim amacımız Fenerbahçe taraftarını rencide etmek değil. O yüzden o konulara girmek istemiyorum. Açıklanması gerekenler var ama. ricardo Quaresma 7 maç daha oynarsa sözleşme otomatik uzuyor. Teklif götürülmesinin bir nedeni olabilir: "Sen oynama, boşa çık". Aziz Yıldırım "isterlerse evrakları göndeririz" dedi. İstiyoruz, göndersinler. Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'a teklif götürenleri mahkemeye vereceğim. Quaresma'nın sözleşmesini uzattık."

Sosa'nın gidişi

Orman, Milan'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine giren eski siyah-beyazlı futbolcu Sosa'nın Türkiye'den giderkenki sosyal medya paylaşımlarının durduğunu ifade etti.

"Ekici nereye istiyorsa oraya gitsin"

Fikret Orman, günlerdir konuşulan Mehmet Ekici transferiyle ilgili de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

"Mehmet Ekici, sezon sonu sözleşmesinin bitecek olmadı nedeniyle menajerler aracılığıyla bize ulaştı. Kız kardeşleriyle konuştum. Daha sonra kulüpten izin aldık. Umut Güner, Mehmet Ekici'nin babasıyla görüştü. Kendini de önce Trabzon'la görüştü. Nereye istiyorsa gitsin.Ekici zaten şu an Beşiktaş kadrosuna giremez ki, biz sezon sonu için konuşmuştuk Zaten bizim bu ahlak içinde işimiz olmaz. Quaresma bizim oyuncumuz, Sosa Milan'ın oyuncusu, Mehmet Trabzon'un oyuncusu. Fenerbahçe başkanın bunla ne alakası olabilir. Bizden ayrılmak isteyenler olabilir, müsade edersek. Biz kiminle devam etmek istersek ediyoruz. Giden geri geliyor. Fenerbahçe sevdiğimiz bir camia. Ama bu zihniyet yakışmıyor. Herkes kendi takımıyla ilgili açıklama yapsın. Artık bu zihniyetlerden herkes bıktı.Beşiktaş'ın başarılı olması bir şey ifade etmiyor. Türk futbolunun diğer takımlara ihtiyacı var. Kimseyle polemike girmek istemiyoruz. Bir Divan toplantısında (Fenerbahçe) konu sadece Beşiktaş olabilir mi? Herkes kendi kulübüne, kendi marka değerine, kendi işine baksın. Türk futbolu sadece Beşiktaş'ın başarısıyla bir yere gelemez, hep beraber bir şeyler başarmalıyız. Ancak böyle gelişiriz."

"Hakem hatası herkese oluyor"

Hakem hataları konusunda ise Beşiktaş Başkanı, şu açıklamaları yaptı:

"Senelerdir konuşulan bir yalan var: 'Yurtdışından hakem gelecek' Hayır. Bu hakemlerle devam edeceğiz. Hakemlerle ilgili algı yaratmak kimsenin haddi değil. Hata herkese oluyor. 'Federasyon gitsin' diyorlar. Niye gitsin? Herkes kendi işine bakacak. Bir hakemden bir medet bekleyen namerttir. Bizim aklımızdan böyle şeyler geçmez. Geçenler kendilerine baksın."

"Şenol hoca ile abi kardeş ilişkimiz var"

Şenol Güneş'in sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya ise Orman, "Bizimle görüşmek isteyen rakip futbolcular olmuş olabilir. Ben bunları açıklamam. Bunlar futbol ahlakına sığmaz. Şenol hoca ile abi kardeş ilişkimiz var. Kendisini ağabey diye çağırırım. Şenol hocanın artı bir yıl sözleşmesi var. Ne zaman isterse sözleşmesi uzar. Aklımızda sözleşme yok. Hocamızın, bizim bütün konsantrasyonumuz bu sezon şampiyon olmak, UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. İsimler yazılıyor. Kim gitmiş görüşmüş başkasıyla, hocayla bir sıkıntımız yok" dedi.