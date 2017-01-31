BİR KELİME, BİR ANI İLE İLHAN CAVCAV

Gençlerbirliği’nde forma giyen futbolcular hayatını kaybeden duayen başkan İlhan Cavcav ile ilgili anılarını paylaştı.

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Gençlerbirliği’nde forma giyen futbolcular hayatını kaybeden başkanları İlhan Cavcav ile ilgili hislerini ve anılarını paylaştı.



Kırmızı-siyahlı futbolcular, Cavcav isminin anılmasıyla akıllarına gelen ilk kelimeyi, ya da duayen başkanla yaşadıkları anıları anlattı. Başkent ekibinin altyapısında yetişen futbolcular, İlhan Cavcav için daha çok "baba" nitelemesini kullanırken, "büyük başkan", "efsane başkan" değerlendirmeleri de öne çıktı.

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Kosovalı golcü Vedat Muric, başkent temsilcisine transferinin gerçekleştiği günün sabahı saat 07.30’da kendisine telefonda Arnavutça "Nasılın, iyi misin." diyen Cavcav ile tatlı bir anısının olduğunu dile getirdi. Cavcav’ın transfer evraklarını tedavi gördüğü hastanedeki odasında imzaladığı Brezilyalı Budy ise kariyerinde farklı bir deneyim yaşadığını ifade etti.

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Kırmızı-siyahlı futbolcular, 82 yaşında hayatını kaybeden başkent ekibinin 38 yıllık başkanı İlhan Cavcav’a ilişkin şunları söyledi:



Serdar Gürler: "Büyük Başkan"



Uğur Çiftçi: "Babadır"

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Taha Cengiz Demirtaş: "Hikayemi başlatan başkandır. Ankara’ya bu tesisi yaparak ekmek kapımızı açan ve Türk futboluna futbolcu yetiştiren büyük başkandı. Unutmayacağız, ismi her zaman kalbimizde yaşayacak."



Ante Kulusic: "İlhan Cavcav büyük başkan ve daha büyük adam."

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Johannes Hopf: "Geldiğimde beni kollarını açarak karşıladı. Bu yüzden ona sonsuza kadar minnettarlık duyuyorum."



Orhan Şam: "Hem büyük insan hem büyük başkan hem büyük bir baba."

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Ferhat Görgülü: "Efsane başkanımız. Bu kulüp onun sayesinde böyle köklü bir kulüp oldu."



Ahmet Oğuz: "Buralar varsa İlhan başkanımız sayesinde var, bizler varsak İlhan başkanın sayesinde buradayız, benim olduğu gibi tüm Türkiye’nin de babasıdır İlhan Cavcav."

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Mahmut Bilir: "Camia olarak çok üzgünüz. Biz başkanımızı değil babamızı kaybettik."



Vedat Muric: "Gençlerbirliği’ne transfer olacağım gün sabah saat 07.30’da annem Türkiye’den bir numaradan arandığımı söyleyerek telefonu bana uzattı. Telefondaki ses Arnavutça ’nasılın, iyi misin’ diye sordu, şaşırdım, ’kimsiniz’ dedim. ’Bu kadar Arnavutça biliyorum’ dedi. Uykum kaçmış zaten, ’kimsin’ diye üsteleyince ’ben İlhan başkan, hayırlı olsun’ dedi. Yatakta doğruldum. Böyle tatlı bir anımız oldu rahmetli başkanımızla."

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Aydın Karabulut: "Büyük başkan. Üstelik herkes için baba gibiydi. Mekanı cennet olsun."



Nihat Şahin: "Bizim için baba gibiydi. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Gençlerbirliği denince İlhan Cavcav ve baba denirdi."

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Murat Duruer: "İlhan Cavcav’ın vefatından sonra ilk transfer benim. Daha önceki kırmızı-siyahlı ekibe gelmeden önce babamla kendisini ziyaret etmiştik. O zaman gördüğümde işine olan sevgisini hatırlıyorum. Sürekli telefonda konuşuyordu onu hatırlıyorum. Çok güzel bir insandı."



Tokelo Rantie: "Başkan çoğumuzun da söylediği gibi bizim babamızdı. Kendisiyle tanışan ya da birlikte çalışan federasyondan oyunculara kadar herkes, eminim, onun oluşturduğu efsaneye tanıklık ettikleri için gurur duymaktadır. Onun gibi kendi zamanından fedakarlık edip kulübüne hizmet eden çok zor bulunur."