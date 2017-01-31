Gençlerbirliği'ne yeni bir sol bek daha
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GENÇLERBİRLİĞİ'NE YENİ BİR SOL BEK DAHA

Gençlerbirliği'ne yeni bir sol bek daha

Gençlerbirliği’nde devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Gençlerbirliği’nde devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sol bek oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan’ı Adanaspor kiralık olarak gönderen Kırmızı-Siyahlılar, o bölgedeki boşluğu doldurmak için Kayserispor’dan Murat Duruer’in ardından Anıl Karaer ile de anlaştı.

Sol bek bölgesinde görev alan Anıl Karaer, bu sezon Kayserispor formasıyla 14 Süper Lig ve 6 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 20 karşılaşmada sahne aldı. 28 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 2 kez ağları havalandırdı.

Gençlerbirliği ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalayan deneyimli isim, sırasıyla Manisaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Beylerbeyi, Adanaspor, Karabükspor, Mersin İY, K. Erciyesspor, Eskişehirspor  ve Kayserispor formalarını giydi.

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4
Bgkdre
31 Ocak 201717:16
Yönetime ulaşacak kimse yok mu ? Transferin son günü santrafor şart. Yoksa sonu kötü bu işin.
3
Gençlerbirlikli1923
31 Ocak 201717:10
Ligin dibindeki Kayserispor onca futbolcu transfer etti kadrosunu güçlendirdi Varela gibi yıldız bir futbolcuyu transfer etti bizde o Kayserispor\'u ligin dibine sürükleyen oyuncuları aldık. Üstelik takımın omurgasını oluşturan oyuncuları da sattık. Neye güvenildi bu kadro kurulurken anlamıyorum. Diyolarki ekonomik olarak dikkak etmek lazım Cavcav\'dan sonra iyi de Kayserispor\'un bütcesi bizden çok daha azken adamlar ligde tutunmak için ne transferler yapıyo. Şu an kadrosu bizden çok daha iyi durumda. Anlamıyorum ne amaçlanıyor bu transfer politikasıyla ilk 5 oynayalım derken neredeyse küme düşme kadrosu kuruldu!
2
siten adam
31 Ocak 201717:06
çöp transferlere devam.Bu yönetim adam hiç olmaz.Zaten hiç biri GB li değil.
1
060
31 Ocak 201716:31
latovlevici yi karabüğe ver, yerini doldurmaya çalış.
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