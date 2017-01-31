GENÇLERBİRLİĞİ'NE YENİ BİR SOL BEK DAHA

Gençlerbirliği’nde devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Gençlerbirliği’nde devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sol bek oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan’ı Adanaspor kiralık olarak gönderen Kırmızı-Siyahlılar, o bölgedeki boşluğu doldurmak için Kayserispor’dan Murat Duruer’in ardından Anıl Karaer ile de anlaştı.

Sol bek bölgesinde görev alan Anıl Karaer, bu sezon Kayserispor formasıyla 14 Süper Lig ve 6 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 20 karşılaşmada sahne aldı. 28 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 2 kez ağları havalandırdı.

Gençlerbirliği ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalayan deneyimli isim, sırasıyla Manisaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Beylerbeyi, Adanaspor, Karabükspor, Mersin İY, K. Erciyesspor, Eskişehirspor ve Kayserispor formalarını giydi.