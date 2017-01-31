ADVOCAAT, HİDDİNK'İ HATIRLATTI!

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor'a 4-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'nin, Hollandalı teknik adamlarla yüzü gülmüyor.

Sarı-lacivertlilerin tarihinde ikinci Hollandalı teknik adam olan Dick Advocaat, 17 yıl önce Fenerbahçe'yi çalıştıran ve başarısız bir dönem geçiren vatandaşı Guus Hiddink'le Süper Lig'de benzer bir performans ortaya koydu.

Kayserispor deplasmanında 4-1 gibi ağır bir yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 19 haftalık periyotta ortaya koyduğu performansla 1990-1991 sezonunu hatırlattı.

Advocaat'ın takımı, bu sezon 19 haftalık bölümde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı, 35 puanla zirvenin 9 puan gerisinde 4. sırada kaldı.

Hiddink'in Fenerbahçe'si ise 1990-1991 sezonunda 19. hafta sonunda 9 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 32 puan toplamıştı. Sarı-lacivertliler, o dönem 43 puanlı lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde 5. sırada yer almıştı.

1990-1991 sezonunda Beşiktaş şampiyon oldu

Fenerbahçe'nin bu sezon gibi benzer performans sergilediği 1990-1991'de Beşiktaş mutlu sona ulaşmıştı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan siyah-beyazlılar, 1990-1991 sezonunda Hiddink yönetimindeki Fenerbahçe'ye 25 puan fark atarak sezon sonu ipi göğüslemişti.

Advocaat'ın Fenerbahçe'si ise 19 hafta sonunda şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde bulunuyor.

Atılan gol sayılarında da benzerlik var

Hiddink ve Advocaat'ın takımlarının attığı gol sayıları da benzerlik gösterdi.

Fenerbahçe, bu sezon 19 haftada 38 kez rakip fileleri havalandırdı. Hiddink'in takımı ise 1990-1991 sezonunda 19 hafta sonunda 39 gol kaydetmişti.

İki teknik adamın takımlarının yediği gol sayısında ise büyük bir fark oluştu.

Hiddink'in Fenerbahçe'si, tarihin en kötü savunma performanslarından birine imza attığı sezonda 19 haftada 32 gole engel olamadı.

Kayserispor yenilgisine kadar savunmasıyla ön planda olan Fenerbahçe ise bu sezon şu ana kadar kalesinde 18 gol gördü.

Hiddink döneminde ağır yenilgiler aldı

Kayserispor karşısında sahadan 4-1 gibi farklı bir skorla yenik ayrılan Fenerbahçe, tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden bazılarını da Hiddink döneminde almıştı.

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda Hiddink yönetiminde sahasında Aydınspor'a 6-1, Trabzonspor'a 5-3, deplasmanda ise Galatasaray'a 4-1 kaybetmişti.

Advocaat'la ligde 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, en farklı yenilgisini bu hafta Kayserispor deplasmanında yaşadı.