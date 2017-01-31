Mersin'de 1 günlük görev!
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MERSİN'DE 1 GÜNLÜK GÖREV!

Mersin'de 1 günlük görev!

Mersin İdmanyurdu, dün anlaştığı teknik direktör Ümit Turmuş'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu, dün anlaştığı teknik direktör Ümit Turmuş'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Kulüp başkanı Ali Tekin, yaptığı açıklamada, Turmuş'un kendisini aradığını ve gelen tepkiler üzerine kulübün önünü açmak için ayrılma kararı aldığını söyledi.

Amaçlarının kulübü daha iyi yerlere getirmek olduğunu belirten Tekin, "Ümit hoca kendisi aradı, 'Kulübün önünü açmaya her zaman hazırım. Tepkilerden sonra bu kulüpte çalışamam.' dedi. Biz de karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık." diye konuştu.

Tekin, teknik sorumlu Memduh Özbalta ile yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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