Federer-Nadal finali rekor kırdı
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FEDERER-NADAL FİNALİ REKOR KIRDI

Federer-Nadal finali rekor kırdı

İki büyük tenisçinin kapışması hem TV'de hem sosyal medyada gündem oldu.

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Tarihi "Federer - Nadal 2017 Avustralya Açık Finali", hem televizyonda hem sosyal medyada takip rekorları kırdı. Karşılaşma, Avustralya sınırları içinde tarihin en çok izlenen üçüncü tenis maçı oldu. Erkekler finali sosyal medyada da en çok konuşulan konuydu.

2017 Avusturalya Açık Finali televizyonlarda izlenme oranıyla da tarihe geçti.

Federer ve Nadal'ın karşı karşıya geldiği final, Avustralya'daki yayıncı kuruluş maç boyunca ortalama 3.6 milyon kişi tarafından izlendi.

Maç sırasında izlenme sayısının ulaştığı maksimum sayı ise 4,4 milyon oldu.

Bu rakamlar, 2017 Avustralya Açık tek erkekler finalinin, Avustralya sınırları içinde tüm zamanların en çok izlenen üçüncü tenis karşılaşması olduğunu gösteriyor.

Avustralya Açık'ın Avrupa genelindeki yayıncısının da Federer-Nadal finali sırasında yaklaşık 16 milyon kişi tarafından izlendiği açıklandı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finali sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Maç sosyal medyada 'en çok konuşulan' başlık olurken bir çok ünlü isim maçla ilgili mesaj attı.

Bu arada Kariyerindeki 18 grand slam şampiyonluğuyla tarihin en başarılı kadın tenisçilerinden Birleşik Amerikalı Chris Evert, büyük çekişmeye sahne olan ve Federer'in galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmaya ilişkin, "İkisi de şampiyon ilan edilmeli" ifadesini kullandı. 

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