KARAVAİEV: "GOL VE ASİSTLERİMİN DEVAMI GELECEK"

Fenerbahçe'nin Zorya Luhansk'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Oleksandr Karavaiev, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Zorya Luhansk'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Oleksandr Karavaiev, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.



Röportajdan derlenen spotlar şöyle:



01: Fiziksel anlamda ise; devre arasında transfer olmak benim için pek kolay olmadı. Çünkü Ukrayna’da ligin ara dönemi Türkiye’ye kıyasla daha uzun. Ben geldiğimde buradaki sporcular çok formdaydılar; neredeyse fiziksel ve teknik formlarını hiç kaybetmemişlerdi. İlk geldiğimde biraz zorlandım ama Antalya kampında toparladım. Şimdi ise her geçen gün üstüne koyuyorum.



02: Zorya’da daha çok kolej havasında bir sistem vardı. Fenerbahçe zaten dünya çapında bir kulüp; hedefler çok büyük. Advocaat, sistemini oturtmaya çalışan ve oyuncuyu o sisteme adapte ettikten sonra oyuncudan istediklerini harfiyen yapmasını bekleyen bir hoca. Geldiğim kulübün çok daha farklı bir seviyede olduğunu biliyorum ve bu doğrultuda benden tüm bekleneni karşılamak için buradayım.



03: Bir sporcu olarak tabii ki her zaman sahada takımımla beraber olmak isterim. UEFA Avrupa Ligi’nde oynamayacağımı bilerek ve kabullenerek geldim. Biz bir aileyiz ve ben saha dışında da gereken o heyecanı, o enerjiyi takımımla yaşayacağımı biliyorum.



04: Lig’de çok güçlü takımlar var ve futbol sert oynanıyor. Buradaki rekabet ve kalite, Ukrayna’ya göre çok farklı. Puan kayıpları olabiliyor. Sürpriz diye bir sonuç yok açıkçası. Sporcu kimliğimin bu çekişmeli Lig için çok müsait olduğunu düşünüyorum. Bir maça çıktığınızda nasıl olsa kazanacaksanız, seviyeler o kadar farklıysa, bu bir futbolcuyu her türlü köreltir. Her maçın çok farklı bir heyecanı ve stresi olması benim için bir avantaj.



05: Bu asist ve gollerin devamını getirmek istiyorum. Hocamızın da bu anlamda profesyonelliğine ve tecrübesine inanıyorum. Henüz, hoca ile karşılıklı bir konuşma yapmadık ama eminim ki; benim farkında bile olmadığım şeyler onun gözünden kaçmıyordur ve değerlendirmelerini bu şekilde yapıyordur.



06: Fenerbahçe gibi bir kulübün Süper Lig ve Türkiye Kupası kulvarlarındaki hedefleri doğrultusunda beni kadroda bulundurmak istemesi çok güzel. Maksimumu vermeye çalışacağım. Çünkü burada daha uzun süre kalmak, hatta kalıcı olmak istiyorum. Mümkün olursa eğer, bu takımın ve Kulübün bir üyesi olarak yer etmek ve taraftarın da sevgilisi haline gelmek istiyorum.



07: Sahada belki doğru pas vermediğiniz zaman, kızmaktan çok herkes destek veriyor. O an, o hatayı düzeltmeye çalışıyor. Bence takım olmak adına bu, çok önemli. Futbolcu, hata yapsa da, kendine güvenini kaybetmiyor hatta takımı yanında hissettiği için o güven duygusu daha çok gelişiyor.



08: Biz birbirimize çok bağlı bir aileyiz. Eşim Ludmila ve 20 aylık kızım Ariana benim yarım gibi. Gün içinde sadece bir / iki saat ayrı kalırız, herkes kendi işini yapar ama onun dışında seyahatlerimiz, yemeklerimiz her şeyi beraber yapmaktan keyif alırız. Şu an otelde konaklıyorum. Eve yerleştiğim zaman, hemen onları buraya çağıracağım.



09: 6-7 yaşlarımdayken buz hokeyine çok merakım vardı, zaten bir süre de oynadım. Ağabeyim de oynadı. Yazın da patenle hokey oynuyorduk ama sonra babama benim futbola daha yatkın ve yetenekli olduğum söyleyince, futbola geçiş yaptım. Ayrıca iyi bir tenis izleyicisiyim.



10: Çocukken Brezilyalı Ronaldo ve Rivaldo’yu çok beğeniyordum. Şu an Messi’yi seyretmekten büyük keyif alıyorum. Sahadaki bütün futbolculardan bir adım önde düşünerek futbol oynuyor. Iniesta’yı da es geçemem tabii ki. Bu saydığım futbolcuların tekniklerini ve futbol felsefelerini beğeniyorum.