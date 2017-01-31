FEDERER BİLDİĞİNİZ GİBİ!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşarak kariyerindeki 18. grand slam zaferini elde eden İsviçreli Roger Federer, ilerlemiş yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla dikkati çekiyor.

Grand slam finallerinde 9. kez karşılaştığı İspanyol Rafael Nadal'ı mağlup ederek kariyerindeki 89. tekler şampiyonluğunu elde eden 35 yaşındaki Federer, 2012 Wimbledon'dan bu yana ilk kez bir grand slam turnuvasında zirvede yer aldı.

Birçok kişi tarafından "tarihin en iyi erkek tenisçisi" kabul edilen Federer, ilerleyen yaşı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son dönemde zirveyi Sırp Novak Djokovic ve Büyük Britanyalı Andy Murray'ye bırakmasına karşın hala kırılması güç rekorları elinde bulunduruyor.

18 şampiyonlukla zirvede

Dünya sıralamasında 10. basamakta yer alan Roger Federer, elde ettiği 18 şampiyonlukla grand slam organizasyonlarında en fazla zafer elde eden isim olarak ön plana çıkıyor.

İsviçreli tenisçiyi, grand slam turnuvalarında 14'er şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ve ABD'li Pete Sampras takip ediyor.

Federer, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda vatandaşı Stanislas Wawrinka ile çiftlerde altın madalya, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ise teklerde gümüş madalya kazanmıştı.

En uzun süre 1 numarada kalması

"Majesteleri" lakabıyla bilinen Federer, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sıralamasında 302 hafta zirvede kalarak en uzun süre dünya 1 numarası olma unvanını elinde bulunduruyor.

Federer, katıldığı turnuvalarda elde ettiği yaklaşık 102 milyon dolarla Novak Djokovic'in ardından tenisten en fazla gelir elde eden ikinci isim konumunda yer alıyor.

Grand slam tarihine geçti

Avustralya Açık'ta 5. kez (2004, 2006, 2007, 2010, 2017) mutlu sona ulaşan eski dünya 1 numarası Federer, grand slam turnuvalarının 3'ünde en az 5 şampiyonluk kazanan ilk erkek tenisçi oldu.

Rafael Nadal'ın toprak korttaki başarılı performansı nedeniyle Fransa Açık'ta sadece bir kez (2009) zirvede yer alabilen Federer, Wimbledon'da 7 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012) ve Amerika Açık'ta 5 kez (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) şampiyonluğa ulaştı.

En iyi sezonu 2006

Roger Federer, 2006 yılında 4 büyük grand slam turnuvasından 3'ünü kazanarak ön plana çıktı.

Söz konusu sezonda 12 tekler şampiyonluğu yaşayarak 1984 yılında bu başarıya ulaşan John McEnroe'yu yakalayan deneyimli tenisçi, oynadığı 97 müsabakanın 92'sinden galip ayrılarak da "en fazla maç kazanma" rekoruna imza attı.

Federer ayrıca, 2006'da yer aldığı 17 turnuvanın 16'sında finale çıkma başarısı gösterdi.

Tenisten önce futbol, basketbol ve badminton oynadı

İsviçreli bir baba ve Güney Afrikalı bir annenin çocuğu olarak 1981'de İsviçre'nin Basel kentinde dünyaya gelen Federer, bir süre futbolla ilgilendi ancak tercihini tenisten yana kullandı.

Tekniği ve ayak hareketlerindeki ustalığıyla bilinen İsviçreli sporcu, sahip olduğu üst düzey el-göz koordinasyonunu ise çocukken oynadığı badminton ve basketbola borçlu.

En önemli destekçisi eşi

Roger Federer, 2000 yılında tanıştığı tenisçi Mirka Vavrinec ile 2009'da dünya evine girdi.

Ayak sakatlığı nedeniyle 2002 yılında tenisi bırakmak zorunda kalan Vavrinec ile Federer'in Myla Rose ve Charlene Riva adında ikiz kızları ile Leo ve Lennart isminde ikiz oğulları bulunuyor.

Yardım vakfı kurdu

Federer, spor hayatındaki başarılarının yanı sıra yardım kuruluşları ile olan çalışmalarıyla da ön plana çıkıyor.

Güney Afrika'da çocuklar yararına yapılan projelere destek olmak amacıyla 2003'te kendi adına bir yardım vakfı kuran Federer, 2006'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) iyi niyet elçisi seçildi.

Rafael Nadal ile Afrikalı çocuklar için Zürih ve Madrid'de oynadığı 2 yardım maçında 4 milyon dolardan fazla bağış toplanmasını sağlayan Federer, 2011 yılında yapılan bir ankette Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın ardından ülkede en çok güven duyulan isim seçildi.