KOVAC: "ROESELARE'DEN DAHA İYİ BİR TAKIMIZ"

Kovac, karşılaşma ile ilgili şaptığı değerlendirme, evsahibinden daha iyi bir takım olduklarını dile getirerek, “Ancak sahada kazanmanın gereklerini yerine getirmeliyiz” dedi.

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Liginde ikinci deplasman maçını yarın (1 Şubat 2017, Çarşamba) Belçika’nın Knack Roeselare takımı ile yapacak. Schiervelde ROESELARE Spor Salonundaki karşılaşma, TSİ 22:30’da başlayacak.

Halkbank ANKARA Başantrenörü Slobodan Kovac, karşılaşma ile ilgili şaptığı değerlendirme, evsahibinden daha iyi bir takım olduklarını dile getirerek, “Ancak sahada kazanmanın gereklerini yerine getirmeliyiz” dedi.

Kovac, şunları söyledi:

“Bu maç bizim çok zor olacak. Çünkü ilk maçı, kendi evimizde oynamamıza karşın kaybetmiştik. Bu açıdan mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşma. Ankara’daki maça baktığımızda, direkt yaptığımız hata sayısının onların yaptığından daha fazla olduğunu görüyoruz. Biz 36, onlar 14 basit hata yaptı. Evsahibi takımı burada mağlup etmemiz için daha az hata ile oynamamız gerekiyor. Ayrıca ilk maçta bazı sakat oyuncularımız vardı ve bize katkı yapamamışlardı. Şimdi, onlar daha iyi durumdalar. Sahada bize katkı yapacak daha fazla oyuncuya sahip olduğumuzu düşünüyorum.

Rakip, çok tanınmış oyuncuları olmamasına karşın, takım oyunu oynayan bir ekip. Ayrıca belli bir disiplinleri var ve etkili servis atabiliyorlar. Bir başka özellikleri de oyundan hiç bir şekilde kopmamaları.

Fakat normal şartlarda onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak galip gelmenin gereklerini sahada yerine getirmemiz gerekiyor. Şu anda bunu yapacak durumdayız”

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