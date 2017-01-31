"Sonuç her şeyin mükemmel olduğunu göstermez"
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"SONUÇ HER ŞEYİN MÜKEMMEL OLDUĞUNU GÖSTERMEZ"

"Sonuç her şeyin mükemmel olduğunu göstermez"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçı sonrası konuştu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa farklı Atiker Konyaspor galibiyetini değerlendirdi.

Zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, buna karşın her şeyin mükemmel olmadığını belirtti.

Güneş, "Hem hücumda hem savunmada gayet iyiydik. Aynı hataları yapan oyuncular nedeniyle top kaptırdık ve ardından bir gol yedik. İkinci yarının başında biraz panikledik. Sonuç her şeyin mükemmel olduğunu göstermez. Cenk iyiydi. Cenk hareketli olup, koştuğu zaman daha iyi olacak. Hâlâ o konuda mesafe alması gerekiyor." şeklinde konuştu. 

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