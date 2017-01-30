Konyaspor mağlubiyete alıştı!
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KONYASPOR MAĞLUBİYETE ALIŞTI!

Konyaspor mağlubiyete alıştı!

Geçen sezon toplamda 6 mağlubiyeti bulunan Konyaspor, bu sezon 19. haftada bu mağlubiyet sayısına ulaştı.

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Vodafone Arena'da Beşiktaşa konuk olan Konyaspor, sahadan 5-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Geçen sezon toplamda 6 mağlubiyeti bulunan Konyaspor, bu sezon 19. haftada bu mağlubiyet sayısına ulaştı.

2015/2016 sezonu:                                                               2016/2017 sezonu:                                               

Konyaspor 1  4 Galatasaray                                      Trabzonspor 1  0 Konyaspor

Başakşehir 4  0 Konyaspor                                       Konyaspor 0  1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1  0 Konyaspor                                       Bursaspor 2  0 Konyaspor     

Kasımpaşa 2  1 Konyaspor                                        Akhisar   1  0 Konyaspor

Beşiktaş 4  0 Konyaspor                                            Konyaspor 0  1 Galatasaray

Antalyaspor 1 - 0 Konyaspor                                        Beşiktaş 5  1 Konyaspor

 

 
 
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