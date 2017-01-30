KONYASPOR MAĞLUBİYETE ALIŞTI!

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Vodafone Arena'da Beşiktaşa konuk olan Konyaspor, sahadan 5-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı.
Geçen sezon toplamda 6 mağlubiyeti bulunan Konyaspor, bu sezon 19. haftada bu mağlubiyet sayısına ulaştı.
2015/2016 sezonu: 2016/2017 sezonu:
Konyaspor 1 4 Galatasaray Trabzonspor 1 0 Konyaspor
Başakşehir 4 0 Konyaspor Konyaspor 0 1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1 0 Konyaspor Bursaspor 2 0 Konyaspor
Kasımpaşa 2 1 Konyaspor Akhisar 1 0 Konyaspor
Beşiktaş 4 0 Konyaspor Konyaspor 0 1 Galatasaray
Antalyaspor 1 - 0 Konyaspor Beşiktaş 5 1 Konyaspor