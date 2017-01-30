LİDER BEŞİKTAŞ SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor'u 5-1 yenen Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'u 5-1'lik skorla geçti.

Puanını 44'e çıkaran Beşiktaş, 42 puanlı Medipol Başakşehir'in önünde zirvedeki yerini korudu. Üçüncü sıradaki Galatasaray ile 5 puanlık farkın inmesine izin vermeyen siyah-beyazlı ekip, 4. sıradaki Fenerbahçe ile olan puan farkını ise 9'a yükseltti.

- Üste üste 4. galibiyet

Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Ligde son puan kaybını 15. haftada deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra çıktığı 4 maçta 12 puan topladı.

Kasımpaşa maçının ardından 16. haftada Gaziantepspor'u sahasında 1-0 yenen Beşiktaş, deplasmanda 17. haftada Osmanlıspor'u 2-0 ve 18. haftada da Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Atiker Konyaspor karşısında elde ettiği sonuçla, galibiyet serisini sürdürdü.

- Vodafone Arena'daki 11. penaltı

Beşiktaş, Vodafone Arena'da 18. resmi maçına çıkarken, siyah-beyazlı futbolcular bu karşılaşmalarda 11 kez penaltı atışı yaptı.

Atiker Konyaspor maçıyla ligde 8. kez penaltı noktasına gelen siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında ise 3 kez penaltı kullandı. Mario Gomez ile geçen sezon iki atışı değerlendiremeyen Beşiktaş, 11 penaltı atışında 9 gol kaydetti.

- Stadında bir maçtaki en çok golünü attı

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Arena'da bir maçta en çok golü Atiker Konyaspor'a attı.

Geçen sezon Bursaspor karşılaşmasıyla hizmete giren stadında Kayserispor'u 4-0 ve Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Atiker Konyaspor'a 5-1 üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlı takım ayrıca, bu sezon bir maçtaki en çok golü de Konya ekibi karşısında buldu.

- Babel'den gollere devam

Maçta 9. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Ryan Babel, ligde üst üste iki maçta fileleri havalandırdı.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında gol bulan Babel, hücumdaki etkili oyunun yanı sıra savunmaya verdiği destekle öne çıktı.

- Oğuzhan Özyakup 141 gün sonra gol attı

Beşiktaş'ın 28. dakikada ikinci golünü atan Oğuzhan Özyakup, uzun bir aradan sonra ligde gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de bundan önceki golünü 10 Eylül 2016'da Kardemir Karabükspor'a penaltıdan atan Oğuzhan, 141 gün sonra fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligdeki üçüncü golüne ulaştı.

- Cenk Tosun, en golcü sezonunu yaşıyor

Atiker Konyaspor maçında "hat-trick" yapan ve son üç maçında toplam 5 gol kaydeden Cenk Tosun, bu sezon 15. kez fileleri havalandırdı.

2013-2014 sezonunda Gaziantepspor formasıyla 13 gol atan Cenk Tosun, Süper Lig'deki en iyi performansına bu sezon ulaştı.

- Tribünlerde büyük sevinç

Beşiktaşlı taraftarlar üste üste gelen gollerin ardından büyük coşku yaşadı.

Takımlarının 4-0 öne geçmesinin ardından şampiyonluk şarkıları söyleyen siyah-beyazlılar, kadroya dahil edilmesi beklenen Demba Ba lehine de tezahürat yaptı.

Taraftarlar ayrıca maçın son bölümünde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım aleyhine tezahüratta bulundu.

Ricardo Quaresma, takım arkadaşlarıyla maç sonunda taraftarlara "üçlü" çektirdi.

- Tosic'in şansızlığı

Maçın 63. dakikasında kendi kalesine gol atan Dusko Tosic, geçen sezon olduğu gibi büyük şansızlık yaşadı.

2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği ve Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda kendi kalesine gol atan Tosic, bu sezon da Atiker Konyaspor mücadelesinde aynı durumla karşılaştı.