KOCAMAN: "YİNE BİR HAKEM FACİASI OLDU"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 5-1 kaybettikleri Beşiktaş maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Hakem Özgür Yankaya'ya sitemde bulunan Kocaman, penaltılarının verilmediğini iddia etti.

Kaybetme ihtimallerinin yüksek olduğu bir maça çıktıklarını belirten Aykut Kocaman, "yüzde yüz faulden sonra gelen ikinci gol herşeyi berbat etti. Devrenin sonunda da bir penaltımız verilmedi" dedi.

Kocaman, "yine bir hakem faciası oldu. Ne desek boş. Futbolu erken bırakmama neden olacak bu hakemler" şeklinde sözlerini noktaladı.