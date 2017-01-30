M'Bolhi, Rennes ile sözleşme imzaladı
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M'BOLHİ, RENNES İLE SÖZLEŞME İMZALADI

M'Bolhi, Rennes ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor'dan ayrılan Cezayirli kaleci Rais M'bolhi, Fransız ekiplerinden Rennes ile sözleşme imzaladı.

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Antalyaspor'dan ayrılan Cezayirli kaleci Rais M'bolhi, Fransız ekiplerinden Rennes ile sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki M'bolhi, 2018'e kadar Rennes takımında forma giyecek. Tecrübeli file bekçisi Antalyaspor'da 19 maçta forma giymişti.

 
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