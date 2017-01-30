KONYASPOR'DAN AATIF AÇIKLAMASI!

Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, Aatıf Chahechouhe transferine ilişkin​ Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında İlker Koç ve Emrah Karalinç'e açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, Aatıf Chahechouhe transferine ilişkin​ Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında İlker Koç ve Emrah Karalinç'e açıklamalarda bulundu.

Transfer için teklif verdiklerini belirten Gökmen, "Aatıf Chahechouhe için Fenerbahçe'ye teklif verdik ve kulübünden haber bekliyoruz. Fenerbahçe'nin transfer politikasına göre herhalde Aatıf belli olacak. İlk talep ettiğimizde kadroda şans bulamıyordu ama ilgilendikten sonra kadroya girmeye başladı. Fenerbahçe'nin kararını bekliyoruz. Transferde onun haricinde de bir oyuncu şu an düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.