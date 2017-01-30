FENERBAHÇE'DE EMENİKE SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe'de Emenike sürprizi yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Emenike sürprizi yaşanıyor. Emenike'nin menajeri Erdem Konyar ve yabancı ortağının MLS (Amerika Ligi) kulüpleri ile görüşmeler içerisinde olduğu ve transfer dönemi sonlanmadan transferi bitirme hedefinde oldukları öğrenildi.

Fenerbahçe'nin kendisine kulüp bulmasını istediği Emanuel Emenike için menajeri Erdem Konyar ve yabancı ortağının MLS kulüpleri ile görüşüyor. UEFA Fair Play kuralları gereği transferde çekimser davranan Fenerbahçe, Emenike transferinin bir an önce sonlanmasını ve transferde hamle yapmak istiyor.

Adı Rus kulüpleri ile de anılmıştı

Transfer döneminin bitmesine 28 saat kala MLS'ten 3-4 kulüp ile görüşen Emenike'nin menajerleri, Advocaat'ın düşünmediği ve yönetimin 'kulüp bul' talimatını verdiği yıldız forveti kısa süre içerisinde satmayı istiyor.

Ara transfer döneminde adı Rus kulüpleri ile de anılan yıldız oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.

İşte Emenike'nin Fenerbahçe performansı



2011-2012 yaz transfer döneminde Karabükspor'dan transfer edilen ardından forma giymeden Spartak Moskova'ya satılam Emenike, 2013-2014 sezonunda tekrar Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.2013-2014 sezonunda 29 resmi maçta forma giyen Emenike, 12 gollük bir performans sergilemişti. 2014-2015 sezonunda 35 resmi maçta forma giyen Nijeryalı forvet 5 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti. Performansı yeterli görülmeyen Emenike, West Ham United'a kiralanmıştı.

Oradan Al Ain'e giden Emenike bu sezon başında Fenerbahçe'ye dönmüş 20 maçta 7 gol 4 asistlik performansı hem Advocaat tarafından yeterli görülmemiş hem de disiplinsiz hareketlerinden dolayı Advocaat tarafından kadroda düşünmediği isimlerin başında gelmişti.