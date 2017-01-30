Vodafone Arena'da ilk hat-trick!
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VODAFONE ARENA'DA İLK HAT-TRİCK!

Vodafone Arena'da ilk hat-trick!

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 5-1 yendiği maçta Cenk Tosun hat-trick yaptı. 

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Beşiktaş'ın Konyaspor'u 5-1 yendiği maçta Cenk Tosun hat-trick yaptı. 

16 Haziran 2015deki Mersin İdman Yurdu maçından beri ilk kez hat-trick yapma başarısını gösteren Cenk, Vodafone Arena'da resmi bir maçta hat-trick yapan ilk isim oldu.

 
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