Aytaç Kara'dan Bursaspor açıklaması!
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AYTAÇ KARA'DAN BURSASPOR AÇIKLAMASI!

Aytaç Kara'dan Bursaspor açıklaması!

Trabzonspor'da Bursaspor'un transfer teklifi yaptığı ve bu takıma gidebileceği yönündeki iddiaları üzerine Aytaç Kara açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor'da Bursaspor'un transfer teklifi yaptığı ve bu takıma gidebileceği yönündeki iddiaları üzerine Aytaç Kara açıklamalarda bulundu.

Aytaç, "Böyle şeyler nereden çıkıyor. Anlamıyorum. Ne bana ne kulübe ne menajere en küçük istek dahi gelmedi..Gerçekten komik..Trabzonspordayım ve formam için savaşıyorum. Havamız da süper. Ersun hoca bana güveniyor ve benden çok şey beklediğini söyledi. Ben de Onun ve Trabzonsporun başarısı için uzun yıllar ter dökeceğim. Taraftarımız başarılarımızı izlemeye devam etsin" dedi.

 
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