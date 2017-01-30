AYTAÇ KARA'DAN BURSASPOR AÇIKLAMASI!

Trabzonspor'da Bursaspor'un transfer teklifi yaptığı ve bu takıma gidebileceği yönündeki iddiaları üzerine Aytaç Kara açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Bursaspor'un transfer teklifi yaptığı ve bu takıma gidebileceği yönündeki iddiaları üzerine Aytaç Kara açıklamalarda bulundu.

Aytaç, "Böyle şeyler nereden çıkıyor. Anlamıyorum. Ne bana ne kulübe ne menajere en küçük istek dahi gelmedi..Gerçekten komik..Trabzonspordayım ve formam için savaşıyorum. Havamız da süper. Ersun hoca bana güveniyor ve benden çok şey beklediğini söyledi. Ben de Onun ve Trabzonsporun başarısı için uzun yıllar ter dökeceğim. Taraftarımız başarılarımızı izlemeye devam etsin" dedi.