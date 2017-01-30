Trabzonspor kar payı dağıtmayacak
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TRABZONSPOR KAR PAYI DAĞITMAYACAK

Trabzonspor kar payı dağıtmayacak

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, kar payı dağıtılmayacağı konusunda karar alındığını bildirdi.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirimde, "Şirketimizin 01.06.2015 - 31.05.2016 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı ek açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Şirketin 01.06.2015 - 31.05.2016 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 113 milyon 465 bin 407 lira zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu'nun 29.12.2016 tarih 2016/87 sayılı kararıyla hazırlanan teklif Genel Kurula sunuldu ve yapılan oylamada ortakların oy birliği ile kabul edildi." 

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