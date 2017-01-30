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SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi, iki maçla tamamlandı.

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Haftaya lider giren Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 5-1 galip ayrılarak puanını 44'e çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Günün diğer maçında ise Adanaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0'lık sonuçla geçti.

Beşiktaş'ın lider durumda bulunduğu ligin 19. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 20. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

Galatasaray-Akhisar Belediyespor: 6-0

Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 1-1

Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0

Trabzonspor-Gaziantepspor: 4-0

Kayserispor-Fenerbahçe: 4-1

Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 5-1

Adanaspor-Kasımpaşa: 2-0

 

- Puan durumu

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
1. BEŞİKTAŞ 19 13 5 1 39 15 24 44
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 19 12 6 1 37 12 25 42
3. GALATASARAY 19 12 3 4 38 18 20 39
4. FENERBAHÇE 19 10 5 4 38 18 20 35
5. ANTALYASPOR 19 9 4 6 23 22 1 31
6. OSMANLISPOR 19 6 9 4 23 21 2 27
7. ATİKER KONYASPOR 19 7 6 6 23 23 0 27
8. BURSASPOR 19 8 3 8 21 21 0 27
9. TRABZONSPOR 19 8 3 8 19 21 -2 27
10. KARDEMİR KARABÜKSPOR 19 7 3 9 22 27 -5 24
11. GENÇLERBİRLİĞİ 18 5 8 5 17 16 1 23
12. KASIMPAŞA 19 6 3 10 21 28 -7 21
13. AKHİSAR BELEDİYESPOR 19 5 6 8 11 24 -13 21
14. ÇAYKUR RİZESPOR 19 5 4 10 20 31 -11 19
15. AYTEMİZ ALANYASPOR 19 5 3 11 26 40 -14 18
16. ADANASPOR 19 4 5 10 18 26 -8 17
17. KAYSERİSPOR 19 4 4 11 18 32 -14 16
18. GAZİANTEPSPOR 18 3 2 13 15 34 -19 11

 

- 20. hafta

10 Şubat Cuma:

19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş

11 Şubat Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği

16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor

19.00 Bursaspor-Fenerbahçe

12 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir

13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor

19.00 Galatasaray-Kayserispor

13 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantepspor-Adanaspor

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