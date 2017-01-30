SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Haftaya lider giren Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 5-1 galip ayrılarak puanını 44'e çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.
Günün diğer maçında ise Adanaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0'lık sonuçla geçti.
Beşiktaş'ın lider durumda bulunduğu ligin 19. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 20. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Galatasaray-Akhisar Belediyespor: 6-0
Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 1-1
Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0
Trabzonspor-Gaziantepspor: 4-0
Kayserispor-Fenerbahçe: 4-1
Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 5-1
Adanaspor-Kasımpaşa: 2-0
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BEŞİKTAŞ
|19
|13
|5
|1
|39
|15
|24
|44
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|19
|12
|6
|1
|37
|12
|25
|42
|3.
|GALATASARAY
|19
|12
|3
|4
|38
|18
|20
|39
|4.
|FENERBAHÇE
|19
|10
|5
|4
|38
|18
|20
|35
|5.
|ANTALYASPOR
|19
|9
|4
|6
|23
|22
|1
|31
|6.
|OSMANLISPOR
|19
|6
|9
|4
|23
|21
|2
|27
|7.
|ATİKER KONYASPOR
|19
|7
|6
|6
|23
|23
|0
|27
|8.
|BURSASPOR
|19
|8
|3
|8
|21
|21
|0
|27
|9.
|TRABZONSPOR
|19
|8
|3
|8
|19
|21
|-2
|27
|10.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|19
|7
|3
|9
|22
|27
|-5
|24
|11.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|5
|8
|5
|17
|16
|1
|23
|12.
|KASIMPAŞA
|19
|6
|3
|10
|21
|28
|-7
|21
|13.
|AKHİSAR BELEDİYESPOR
|19
|5
|6
|8
|11
|24
|-13
|21
|14.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|19
|5
|4
|10
|20
|31
|-11
|19
|15.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|19
|5
|3
|11
|26
|40
|-14
|18
|16.
|ADANASPOR
|19
|4
|5
|10
|18
|26
|-8
|17
|17.
|KAYSERİSPOR
|19
|4
|4
|11
|18
|32
|-14
|16
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|18
|3
|2
|13
|15
|34
|-19
|11
- 20. hafta
10 Şubat Cuma:
19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş
11 Şubat Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği
16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor
19.00 Bursaspor-Fenerbahçe
12 Şubat Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor
19.00 Galatasaray-Kayserispor
13 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantepspor-Adanaspor