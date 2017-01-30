TFF 1. Lig'de görünüm
﻿
Site İçi Arama
﻿

TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 19. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.

958 Okunma

Günün maçında Şanlıurfaspor, sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Eskişehirspor puanını 35'e çıkardı ve averajla bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Ligin 19. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 20. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Balıkesirspor-Giresunspor: 0-1

Denizlispor-Adana Demirspor: 1-1

Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: 3-1

Boluspor-Elazığspor: 1-2

Manisaspor-Ümraniyespor: 5-2

Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: 1-0

Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Altınordu-Göztepe: 0-1

Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: 1-1

 

- Puan durumu

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. ESKİŞEHİRSPOR 19 11 5 3 36 22 14 35
2. GÖZTEPE 19 10 5 4 32 22 10 35
3. EVKUR YENİ MALATYASPOR 19 10 4 5 27 20 7 34
4. SİVASSPOR 19 9 5 5 27 17 10 32
5. GİRESUNSPOR 19 8 6 5 24 17 7 30
6. BOLUSPOR 19 8 3 8 29 33 -4 27
7. DENİZLİSPOR 19 8 5 6 28 22 6 26
8. ÜMRANİYESPOR 18 7 5 6 24 21 3 26
9. BALIKESİRSPOR 18 6 6 6 30 21 9 24
10. ADANA DEMİRSPOR 19 5 11 3 20 19 1 23
11. ŞANLIURFASPOR 19 5 7 7 18 17 1 22
12. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 19 6 4 9 24 27 -3 22
13. ALTINORDU 19 5 7 7 23 26 -3 22
14. ELAZIĞSPOR 19 6 6 7 19 20 -1 18
15. BANDIRMASPOR 19 4 6 9 18 25 -7 18
16. MANİSASPOR 19 4 8 7 23 31 -8 17
17. SAMSUNSPOR 19 3 5 11 9 26 -17 14
18. MERSİN İDMANYURDU 19 4 4 11 14 39 -25 13

 

Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer, Elazığspor'a ise 6 puan silme cezası vermişti. 

- 20. hafta

11 Şubat Cumartesi:

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor

13.30 Ümraniyespor-Elazığspor

16.00 Eskişehirspor-Manisaspor

18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor

12 Şubat Pazar:

13.00 Bandırmaspor-Altınordu

13.00 Sivasspor-Samsunspor

16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor

18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor

13 Şubat Pazartesi:

18.30 Göztepe-Balıkesirspor

1
Gençlerbirliği'nde kongre süreci belirleniyor
Ankaragücü, kalesinde geleceğini kurtardı!
Emrah Tuncel Manisaspor'da
Osmanlıspor'da Ndiaye aranıyor!
Kenan Sofuoğlu ameliyat oldu
Yenimahalle Belediyespor avantajı geri aldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿