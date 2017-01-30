Bursaspor, Mutlu Topçu'yu açıkladı
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BURSASPOR, MUTLU TOPÇU'YU AÇIKLADI

Bursaspor, Mutlu Topçu'yu açıkladı

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Mutlu Topçu ile anlaştığını resmi internet sitesinden açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'da, teknik direktörlük görevi için Mutlu Topçu ile anlaşmaya varıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol takımının başına Mutlu Topçu'nun getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bir süredir Bursaspor menfaatleri gözetilerek yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde teknik direktörlük konusunda kararın verildiği belirtilerek, "İhtiyacımız olan aidiyet ve Bursaspor geleneklerine hakim bir ekip ile futbol takımımızın yönetimini Sayın Mutlu Topçu'ya emanet ediyoruz. Mutlu hocamızın yardımcısı olarak da ülkemizin ilk prolisans sahibi antrenörlerinden Gökhan Geylani görev yapacak. Ayrıca tüm camianın sevgisini kazanmış olan Ivan Ergic de yeni oluşumda yer alma teklifimizi kabul etmiştir.'' denildi.

Mutlu Topçu'nun saat 15.00'te Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

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