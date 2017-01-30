"EN AZINDAN FİNAL OYNAMAK İSTİYORUM"

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanarak bir ilke imza atan Abdullah Öztürk, başarısının şans olmadığını kanıtlamak istediğini söyledi.

Abdullah Öztürk, yaptığı açıklamada, 2017 yılı için yoğun bir program bulunduğunu belirterek, bu tempoya göre çalıştığını ifade etti.

Mayıs'ta Dünya Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası'nın Slovakya'nın ev sahipliğinde, eylül ayında da Slovenya'da hem ferdi hem de takımlarda Avrupa Şampiyonası yapılacağını vurgulayan Abdullah, bu yıl daha çok çalışması gerektiğini dile getirdi.

Bu iki önemli organizasyon öncesinde kamplar yapacaklarını ve uluslararası organizasyonlara katılacağını anlatan Abdullah, "2016 Rio'da şampiyon olduktan sonra herkesin benden beklentisi fazlalaştı. Her gittiğim uluslararası organizasyonda final oynamak zorundayım. Başarımın şans olmadığını kanıtlamak zorundayım." ifadelerini kullandı.

"Hedefe adım adım gitmek gerekiyor"

Abdullah Öztürk, bireysel olarak altın, takımda da üçüncü olarak bronz madalya kazandığını ve Rio'yu 2 madalyayla tamamladığını anımsatarak, madalyaların ikisini de altın olması için çabalayacağını vurguladı.

Paralimpik oyunlarının en büyük organizasyonlardan biri olduğuna dikkati çeken milli sporcu, elde ettiği başarının kendisini de hırslandırdığını söyledi.

Kamp dönemleri dışında haftada üçer saatten 5 gün antrenman yaptığını anlatan Abdullah, "Kamp dönemlerinde bu saat çok daha fazlalaşıyor. Günde çift hatta 3 antrenman yaptığımız oluyor. Hedefe adım adım gitmek gerekiyor. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da en azından final oynamak istiyorum." diye konuştu.

"Partnerlerimiz çok kaliteli"

2020 Tokyo hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürdüğünü belirten Abdullah Öztürk, çalışma arkadaşlarının da kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

2020 Paralimpik Oyunları'na yönelik hem kendi hem de takım arkadaşları adına büyük umutlara sahip olduğunu ifade eden milli raket, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımız çerçevesinde antrenman yaptığımız arkadaşlarımız çok kaliteli. İçlerinde Avrupa ve dünya şampiyonu isimler var. Antrenmanlarımızı onlarla yapıyoruz. Takımlarda da şampiyon olabilecek potansiyele sahibiz. Bu tempoyu korursam, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkeme bir kez daha altın madalya getirmek istiyorum."