ÖMER BOZAN VE MUHARREM OZAN TAKIMI SIRTLIYOR

Karşıyaka deplasmanından 2-0’lık skor ile 3 puanla dönmeyi başaran Ankaragücü’nde iki oyuncu, takımının gol yükünü çekmeye devam ediyor.

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Karşıyaka deplasmanından 2-0’lık skor ile 3 puanla dönmeyi başaran Ankaragücü’nde iki oyuncu, takımının gol yükünü çekmeye devam ediyor.

Sarı-Lacivertli ekipte, İzmir ekibi karşısında galibiyeti getiren golleri Ömer Bozan ve Muharrem Ozan Cengiz kaydetti. Karşıyaka maçında skoru belirleyen bu iki isim, Ankaragücü forması ile bu sezon attığı gol sayısını 8’e yükseltti.

Ankaragücü’nün oyuncuları arasında gol kralı durumunda bulunan Ömer Bozan, ligde 1528 dakika süre alırken bu kulvarda yarıştığı Muharrem Ozan Cengiz ise 1107 dakika sahada yer aldı. Bu süreler dikkate alındığında Ömer Bozan 191 dakikada, Muharrem Ozan Cengiz ise 138 dakikada 1 gol atma başarısını gösterdi.

Lider Gümüşhanespor’un 1 puan gerisinde bulunan Ankaragücü’nün ligde attığı 37 golün, 16’sında Ömer Bozan ve Muharrem Ozan Cengiz’in imzası bulunuyor. Başkent ekibinde bu iki başarılı ismi, 3 gollü Enes Kubat ve Erhan Şentürk takip etti.

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Ankaragücü’nde 20. hafta sonunda atılan 37 golün dağılımı şu şekilde:

8 Gol: Ömer Bozan, Muharrem Ozan Cengiz

3 Gol: Enes Kubat, Erhan Şentürk

2 Gol: Ferhat Çulcuoğlu, Harun Aydın, Murat Yılmaz

1 Gol: Mustafa Öztürk, Alihan Kubalas, Muhammed Gönülaçar

Ankaragücü'nün kalan sayılarını devre arasında Bursaspor'a transfer olan 3 gollü Onur Atasayar ve eski takımı Dardanelspor'a geri dönen tek gollü Ahmet Yazar kaydetti. Geriye kalan iki golü ise Sarıyer'den Fatih Kara ve Etimesgut Belediyespor'dan Temel Taşkın attı.