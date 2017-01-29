Eroğlu ve Buruk'tan 1-0 yorumu

TFF 1. Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçı kaybetmelerine rağmen takım oyunu anlamında çok şey kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eroğlu, son dönemde sergiledikleri futbolu skora yansıtamadıklarını belirtti.

Rakiplerinin taraftar desteğiyle maça baskılı başladığını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Oyunu dengelediğimiz anda kalemizde golü gördük. İlk yarı üretken bir futbol oynayamadık. İkinci yarı topa daha çok sahip olmak istiyorduk. Gol için her şeyi yaptık ama bir türlü neticelendiremedik. Futbolda hep sonuçlar konuşuluyor. Biz bugün kaybettik ama çok şey kazandık. Bunu önümüzdeki haftalara taşımak istiyoruz."

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk ise Altınordu karşılaşmasına son 2 haftada kaybettikleri puanların stresiyle çıktıklarını dile getirdi.

Müsabakaya iyi başladıklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"İlk yarıda pozisyonlar yakaladık ve rakibimize net pozisyon vermedik. İkinci yarıda ise genç oyunculardan kurulu rakibimiz maçın sonuna kadar oyuna hakim oldu. Üzerimizdeki baskı da bizi skoru korumaya itti. Tam olarak istediklerimizi sahaya yansıtamadık ama bugün bizim için önemli olan kazanmaktı. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Rakibimizi de mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum."