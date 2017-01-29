ANKARAGÜCÜ KRİTİK HAFTALARA GİRİYOR

Ankaragücü, Karşıyaka deplasmanında aldığı 3 puanla üstündeki ölü toprağını attı.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grubun 20. hafta karşılaşmasında İzmir ekibi Karşıyaka’ya konuk olan Ankaragücü, rakibini Muharrem Ozan Cengiz ve Ömer Bozan golüyle 2-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi.

En son ligin 16. haftasında Kayseri Erciyesspor’u mağlup eden Sarı-Lacivertliler, üst üste 3 beraberliğin ardından liderliği Gümüşhanespor’a kaptırdı. Sırasıyla Hatayspor, Aydınspor ve Kırklarelispor maçlarından beraberlikle ayrılan Ankaragücü, 4 hafta sonra Ege temsilcisinden aldığı 3 puanla liderlik yarışına tekrar ortak oldu.

Başkent ekibinin şampiyonluk hedefindeki rakiplerinden Gümüşhanespor, kendi evinde Bugsaşspor’u 1-0 mağlup ederken, Menemen Belediyespor deplasmanda oynadığı karşılaşmada Tokatspor’a 4-2 mağlup oldu.

Bu sonuçlarından ardından 43 puana yükselen lider Gümüşhanespor’un 1 puan gerisindeki yerini koruyan Ankaragücü, sezon sonuna kadar 14 final maçına çıkacak.

Gelecek hafta İnegölspor'u Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edecek olan Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmanın ardından şampiyonluk düğümünü çözecek müsabakada sahne almak için Gümüşhane deplasmanına gidecek. Sarı-Lacivertliler’in Gümüşhanespor karşısında alacağı sonuç, TFF 1. Lig yolunda önemli bir dönemeç olarak kabul ediliyor.