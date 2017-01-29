KAYSERİSPOR 4 - FENERBAHÇE 1

Kayserispor 4 - Fenerbahçe 1
Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 4-1 kazandı.
Kayserispor: Ali Ahamada, Jean-armel Kana-biyik, Hakan Aslantaş, Erkan Kaş, Levent Gülen, Silvestre Varela, Güray Vural, Rajko Rotman, Deniz Türüç (83' Kubilay Sönmez), Raheem Lawal (66' Landry N'guemo), Umut Bulut (87' Welliton Soares)
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens, Josef De Souza, Mehmet Topal, Alper Potuk, Salih Uçan (66' Oleksandr Karavayev), Fernandao (66' Robin Van Persie)
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
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Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 33: Umut Bulut (Kayserispor), DK 41: Mehmet Topal (Fenerbahçe), DK 70: Güray Vural (Kayserispor), DK 88: Welliton Soares (Kayserispor), DK 90: Güray Vural (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 31: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 35: Alper Potuk (Fenerbahçe), DK 45: Erkan Kaş (Kayserispor), DK 46: Güray Vural (Kayserispor), DK 61: Salih Uçan (Fenerbahçe), DK 90: Martin Skrtel (Fenerbahçe)
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