TRUMP YÜZÜNDEN NBA'DEN GİDEBİLİRLER!

Amerika Birleşik Devletlerinin yeni başkanı Donald Trumpın imzaladığı Göçmen Yasası bütün dünyada tartışılıyor.
Trumpın imzaladığı Göçmen Yasası ile birlikte yedi ülkenin vatandaşlarının Amerikaya girmesi büyük bir risk taşırken, bu riske sahip iki NBA oyuncusun da olduğu ortaya çıktı.
Milwaukee Bucksın çaylağı Thon Maker ile LA Lakersın tecrübeli oyuncusu Luol Deng, 7 ülke içerisinde yer alan Sudanda doğdular. Thonun Avustralya, Dengin ise Büyük Britanya vatandaşlığına sahip olsa da iki oyuncunun, gelecekte bu sorunu yaşayıp yaşamayacağı hala belirsiz.
NBA yönetimi, konu hakkında Dışişleriyle görüştüklerini söylerken, Bucks yönetimi ise Thonun sonuna kadar arkasında olduklarını duyurdu. Cuma günü Bucksın Toronto ile oynadığı maç için Kanadaya giden Thon, Avustralya pasaportunu kullandığı için bir sorun olmamıştı.
Federal yargıçın aldığı kararla, Trumpın imzaladığı Göçmen Yasası bugün askıya alındı ancak dünya üzerinde kötülüğün asla durmadığı da bir gerçek..