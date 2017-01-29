TRUMP YÜZÜNDEN NBA'DEN GİDEBİLİRLER!

Amerika Birleşik Devletlerinin yeni başkanı Donald Trumpın imzaladığı Göçmen Yasası bütün dünyada tartışılıyor.

Amerika Birleşik Devletlerinin yeni başkanı Donald Trumpın imzaladığı Göçmen Yasası bütün dünyada tartışılıyor.

Trumpın imzaladığı Göçmen Yasası ile birlikte yedi ülkenin vatandaşlarının Amerikaya girmesi büyük bir risk taşırken, bu riske sahip iki NBA oyuncusun da olduğu ortaya çıktı.

Milwaukee Bucksın çaylağı Thon Maker ile LA Lakersın tecrübeli oyuncusu Luol Deng, 7 ülke içerisinde yer alan Sudanda doğdular. Thonun Avustralya, Dengin ise Büyük Britanya vatandaşlığına sahip olsa da iki oyuncunun, gelecekte bu sorunu yaşayıp yaşamayacağı hala belirsiz.

NBA yönetimi, konu hakkında Dışişleriyle görüştüklerini söylerken, Bucks yönetimi ise Thonun sonuna kadar arkasında olduklarını duyurdu. Cuma günü Bucksın Toronto ile oynadığı maç için Kanadaya giden Thon, Avustralya pasaportunu kullandığı için bir sorun olmamıştı.

Federal yargıçın aldığı kararla, Trumpın imzaladığı Göçmen Yasası bugün askıya alındı ancak dünya üzerinde kötülüğün asla durmadığı da bir gerçek..

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