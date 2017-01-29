Trump yüzünden NBA'den gidebilirler!
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRUMP YÜZÜNDEN NBA'DEN GİDEBİLİRLER!

Trump yüzünden NBA'den gidebilirler!

Amerika Birleşik Devletlerinin yeni başkanı Donald Trumpın imzaladığı Göçmen Yasası bütün dünyada tartışılıyor.

361 Okunma

Amerika Birleşik Devletlerinin yeni başkanı Donald Trumpın imzaladığı Göçmen Yasası bütün dünyada tartışılıyor.

Trumpın imzaladığı Göçmen Yasası ile birlikte yedi ülkenin vatandaşlarının Amerikaya girmesi büyük bir risk taşırken, bu riske sahip iki NBA oyuncusun da olduğu ortaya çıktı.

Milwaukee Bucksın çaylağı Thon Maker ile LA Lakersın tecrübeli oyuncusu Luol Deng, 7 ülke içerisinde yer alan Sudanda doğdular. Thonun Avustralya, Dengin ise Büyük Britanya vatandaşlığına sahip olsa da iki oyuncunun, gelecekte bu sorunu yaşayıp yaşamayacağı hala belirsiz.

NBA yönetimi, konu hakkında Dışişleriyle görüştüklerini söylerken, Bucks yönetimi ise Thonun sonuna kadar arkasında olduklarını duyurdu. Cuma günü Bucksın Toronto ile oynadığı maç için Kanadaya giden Thon, Avustralya pasaportunu kullandığı için bir sorun olmamıştı.

Federal yargıçın aldığı kararla, Trumpın imzaladığı Göçmen Yasası bugün askıya alındı ancak dünya üzerinde kötülüğün asla durmadığı da bir gerçek..

 

 
 
ETİKETLER
Ömer Bozan ve Muharrem Ozan takımı sırtlıyor
Ankaragücü kritik haftalara giriyor
"Gençler yaşlanır, Cavcav ölmez"
1
Ümit Özat: Acil golcüye ihtiyacımız var...
Murat Cavcav: Kendim ve arkadaşlarım adına anlamı büyük bir karşılaşmaydı...
Ankara Demirspor 2 - Kartalspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿