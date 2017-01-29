2.VE 3.LİG'DE TOPLU SONUÇLAR

Spor Toto 2. Lig'de 20, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 22, 2 ve 3. gruplarda ise 20. hafta mücadelesi tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
Kahramanmaraşspor-İstanbulspor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Nazilli Belediyespor: 2-1
Ofspor-Fethiyespor: 1-2
Sivas Belediyespor-Anadolu Üsküdar 1908: 1-1
Kocaeli Birlikspor-Keçiörengücü: 2-2
Konya Anadolu Selçukspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1
Bucaspor-Fatih Karagümrük: 2-1
Hacettepe-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1
Pendikspor-Zonguldak Kömürspor: 2-2
Kırmızı Grup
Gümüşhanespor-BUGSAŞ Spor: 1-0
Karşıyaka-MKE Ankaragücü: 0-2
Sarıyer-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Eyüpspor-Kastamonuspor 1966: 0-1
Niğde Belediyespor-1461 Trabzon: 1-0
Kırklarelispor-Kayseri Erciyesspor: 2-0
Tokatspor-Menemen Belediyespor: 4-2
İnegölspor-Tuzlaspor: 1-0
Aydınspor 1923-Hatayspor: 1-1
Spor Toto 3. Lig
1. Grup
Van Büyükşehir Belediyespor-Karacabey Birlikspor: 2-0
Anagold 24 Erzincanspor-Kızılcabölükspor: 1-1
Erzin Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare: 1-0
Cizrespor-Kocaelispor: 0-0
Ankara Demirspor-Kartalspor: 2-1
Tekirdağspor-Altay: 2-2
Manavgatspor-Kütahyaspor: 0-0
Beylerbeyi-Kozan Belediyespor: 1-1
Gölcükspor-Çorum Belediyespor: 1-0
2. Grup
Batman Petrolspor-Dersimspor: 0-0
Silivrispor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-1
Kırıkhanspor-Yomraspor: 2-0
Kemerspor 2003-Pazarspor: 4-1
Yeşil Bursa-Tire 1922: 1-2
Çatalcaspor-Erbaaspor: 3-2
Dardanelspor-Halide Edip Adıvarspor: 0-1
Türk Metal Kırıkkalespor-Düzcespor: 1-2
Derincespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 3-3
3. Grup
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sakaryaspor: 2-3
12 Bingölspor-Diyarbekirspor: 2-0
Ankara Adliyespor-Denizli Büyükşehir Belediyespor: 2-0
Afjet Afyonspor-Payasspor: 2-1
Maltepespor-Orhangazispor: 1-1
Bayrampaşa-Tarsus İdmanyurdu: 3-0
Muğlaspor-Orduspor: 2-0
Bergama Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1
Sultanbeyli Belediyespor-Elaziz Belediyespor: 3-1