2.ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
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2.VE 3.LİG'DE TOPLU SONUÇLAR

2.ve 3.Lig'de toplu sonuçlar

Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de haftanın maçları tamamlandı.

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Spor Toto 2. Lig'de 20, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 22, 2 ve 3. gruplarda ise 20. hafta mücadelesi tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

Kahramanmaraşspor-İstanbulspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Nazilli Belediyespor: 2-1

Ofspor-Fethiyespor: 1-2

Sivas Belediyespor-Anadolu Üsküdar 1908: 1-1

Kocaeli Birlikspor-Keçiörengücü: 2-2

Konya Anadolu Selçukspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Bucaspor-Fatih Karagümrük: 2-1

Hacettepe-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

Pendikspor-Zonguldak Kömürspor: 2-2

Kırmızı Grup

Gümüşhanespor-BUGSAŞ Spor: 1-0

Karşıyaka-MKE Ankaragücü: 0-2

Sarıyer-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Eyüpspor-Kastamonuspor 1966: 0-1

Niğde Belediyespor-1461 Trabzon: 1-0

Kırklarelispor-Kayseri Erciyesspor: 2-0

Tokatspor-Menemen Belediyespor: 4-2

İnegölspor-Tuzlaspor: 1-0

Aydınspor 1923-Hatayspor: 1-1

Spor Toto 3. Lig

1. Grup

Van Büyükşehir Belediyespor-Karacabey Birlikspor: 2-0

Anagold 24 Erzincanspor-Kızılcabölükspor: 1-1

Erzin Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare: 1-0

Cizrespor-Kocaelispor: 0-0

Ankara Demirspor-Kartalspor: 2-1

Tekirdağspor-Altay: 2-2

Manavgatspor-Kütahyaspor: 0-0

Beylerbeyi-Kozan Belediyespor: 1-1

Gölcükspor-Çorum Belediyespor: 1-0

2. Grup

Batman Petrolspor-Dersimspor: 0-0

Silivrispor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-1

Kırıkhanspor-Yomraspor: 2-0

Kemerspor 2003-Pazarspor: 4-1

Yeşil Bursa-Tire 1922: 1-2

Çatalcaspor-Erbaaspor: 3-2

Dardanelspor-Halide Edip Adıvarspor: 0-1

Türk Metal Kırıkkalespor-Düzcespor: 1-2

Derincespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 3-3

3. Grup

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sakaryaspor: 2-3

12 Bingölspor-Diyarbekirspor: 2-0

Ankara Adliyespor-Denizli Büyükşehir Belediyespor: 2-0

Afjet Afyonspor-Payasspor: 2-1

Maltepespor-Orhangazispor: 1-1

Bayrampaşa-Tarsus İdmanyurdu: 3-0

Muğlaspor-Orduspor: 2-0

Bergama Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1

Sultanbeyli Belediyespor-Elaziz Belediyespor: 3-1
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