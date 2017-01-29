"İKİSİ DE ŞAMPİYON İLAN EDİLMELİ"

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal'ı karşı karşıya getiren karşılaşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İki tenisçinin, 2011 Fransa Açık'tan beri ilk defa bir grand slam finalinde karşılaştığı maç, sosyal medyada en fazla konuşulan konuların başında geldi.

Kariyerindeki 18 grand slam şampiyonluğuyla tarihin en başarılı kadın tenisçilerinden ABD'li Chris Evert, büyük çekişmeye sahne olan ve Federer'in galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmaya ilişkin, "İkisi de şampiyon ilan edilmeli." ifadesini kullandı.

Kadınlar tenisinin eski dünya 1 numaralarından ABD'li Billie Jean King, "Federer, bize gerçek şampiyonların kazanmak için her zaman bir yol bulabileceğini gösterdi. Nadal'a da mücadeleci ve rekabetçi ruhu için teşekkür etmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Oscar ödüllü Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, "Harika bir turnuva. Federer kazandı, Nadal çok güçlüydü ama gününde değildi." yorumunu yaptı.

Tek erkeklerde Wimbledon şampiyonluğuna sahip Avustralyalı Pat Cash, "Federer, en büyük rakibi Nadal'a karşı tenis kariyerinin en iyi oyunlarından birini sergiledi. İnanılmazdı. Spor dünyasının en mücadeleci isimlerinden Nadal'dan da harika bir performans." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralyalı olimpiyat şampiyonu yüzücü Ian Thorpe, "Bir daha bu iki tenisçiyi Avustralya Açık finalinde görebileceğimi düşünmezdim. Tenis taraftarları olarak kendimizi şanslı saymalıyız." diye yazdı.

İsviçreli Stanislas Wawrinka, İspanyol David Ferrer, Arjantinli Juan Martin del Potro, Alman Angelique Kerber ve Kanadalı Milos Raonic gibi birçok tenisçi de final maçıyla ilgili duygularını paylaştı.