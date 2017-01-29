"SON İKİ AYIN EN FLAŞ TAKIMINI YENDİK"

TFF 1. Ligin 19. haftasında sahasında Ümraniyespor’u 5-2 mağlup eden Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, son 2 ayın en flaş takımını yendiklerini bildirdi.

Karafırtınalar, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, oyuncuların tebrik ederek, 10 haftadır inanılmaz bir konsantrasyonla mücadele ettiklerini söyledi.

Son 10 haftadır puan almalarına rağmen düşme hattından çıkamadıklarını kaydeden Karafırtınalar, "Bu şartlarda takımın böylesine mücadele etmesinden gurur duyuyorum. Son iki ayın en flaş takımını yendik, flaş bir skorla yendik. Daha önceki beraberlik serimize son verdik. Bundan sonra inşallah galibiyet serisi olarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Karafırtınalar, kulüp başkanı Abdullah Mergen'e teşekkür ederek, "Bize bu takımı sunduğu ve çalışma imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu popülist bir yaklaşım değil, özveri isteyen bir şey. Bu camia bunu hak ediyor, nice başarıları hak ediyor. Burada olmaktan son derece gururluyuz, mutluyuz." yorumunu yaptı.