"Son iki ayın en flaş takımını yendik"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"SON İKİ AYIN EN FLAŞ TAKIMINI YENDİK"

"Son iki ayın en flaş takımını yendik"

Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, 10 haftadır inanılmaz bir konsantrasyonla mücadele ettiklerini söyledi.

420 Okunma

TFF 1. Ligin 19. haftasında sahasında Ümraniyespor’u 5-2 mağlup eden Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, son 2 ayın en flaş takımını yendiklerini bildirdi.

Karafırtınalar, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, oyuncuların tebrik ederek, 10 haftadır inanılmaz bir konsantrasyonla mücadele ettiklerini söyledi.

Son 10 haftadır puan almalarına rağmen düşme hattından çıkamadıklarını kaydeden Karafırtınalar, "Bu şartlarda takımın böylesine mücadele etmesinden gurur duyuyorum. Son iki ayın en flaş takımını yendik, flaş bir skorla yendik. Daha önceki beraberlik serimize son verdik. Bundan sonra inşallah galibiyet serisi olarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Karafırtınalar, kulüp başkanı Abdullah Mergen'e teşekkür ederek, "Bize bu takımı sunduğu ve çalışma imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu popülist bir yaklaşım değil, özveri isteyen bir şey. Bu camia bunu hak ediyor, nice başarıları hak ediyor. Burada olmaktan son derece gururluyuz, mutluyuz." yorumunu yaptı.

ETİKETLER #Manisaspor
Sözeri: "Manisaspor bugün hak etti, kazandı"
Manisaspor 5 - Ümraniyespor 2
Manisaspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...
Denizlispor'dan Peroviç açıklaması!
İşte TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
1,5 yıllığına Manisaspor'da!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿