Altınordu 0 - Göztepe 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTINORDU 0 - GÖZTEPE 1

Altınordu 0 - Göztepe 1

TFF 1. Lig 19. haftasında Altınordu ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı.

334 Okunma

Altınordu 0 - Göztepe 1

TFF 1. Lig 19. haftasında Altınordu ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu (46' Seydi Kayasoy), Yusuf Acer, Okan Derici, Serkan Göksu (87' Alican Özfesli), Abdulkadir Parmak, Barış Alıcı (59' Fatih Aktay), Oğulcan Ülgün, Erdoğan Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Göztepe: Günay Güvenç, Gençer Cansev, Benjamin Fuchs, Leo Schwechlen, Canberk Dilaver (86' Lokman Gör), Jean Jacques Gosso, Murat Akın (64' Soner Dikmen), Aleksandr Kobakhidze (69' Sinan Özkan), Prince Segbefia, Halil Akbunar, Adis Jahovic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Levent Balcı

Gol: DK 21: Adis Jahovic (Göztepe)

Sarı Kartlar: DK 16: Yusuf Abdioğlu (Altınordu), DK 39: Leo Schwechlen (Göztepe), DK 42: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 45: Adis Jahovic (Göztepe), DK 55: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 60: Gençer Cansev (Göztepe), DK 79: Halil Akbunar (Göztepe), DK 81: Yusuf Acer (Altınordu), DK 90: Günay Güvenç (Göztepe)

﻿

Eroğlu ve Buruk'tan 1-0 yorumu
Altınordu - Göztepe maç kadroları belli oldu...
Altınordu'nun derbi planı!
2
Doğa Kaya, futbolu bırakıyor
Yeni Amasyaspor - Göztepe maçı ardından
İşte TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿