ALTINORDU 0 - GÖZTEPE 1

Altınordu 0 - Göztepe 1
TFF 1. Lig 19. haftasında Altınordu ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu (46' Seydi Kayasoy), Yusuf Acer, Okan Derici, Serkan Göksu (87' Alican Özfesli), Abdulkadir Parmak, Barış Alıcı (59' Fatih Aktay), Oğulcan Ülgün, Erdoğan Yeşilyurt
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Göztepe: Günay Güvenç, Gençer Cansev, Benjamin Fuchs, Leo Schwechlen, Canberk Dilaver (86' Lokman Gör), Jean Jacques Gosso, Murat Akın (64' Soner Dikmen), Aleksandr Kobakhidze (69' Sinan Özkan), Prince Segbefia, Halil Akbunar, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Levent Balcı
Gol: DK 21: Adis Jahovic (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 16: Yusuf Abdioğlu (Altınordu), DK 39: Leo Schwechlen (Göztepe), DK 42: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 45: Adis Jahovic (Göztepe), DK 55: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 60: Gençer Cansev (Göztepe), DK 79: Halil Akbunar (Göztepe), DK 81: Yusuf Acer (Altınordu), DK 90: Günay Güvenç (Göztepe)
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