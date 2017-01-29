BAŞAKŞEHİR MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçta Medipol Başakşehir, 90 4. dakikada yeni transferi İrfan Can Kahveci'nin attığı golle sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.
Geride kalan hafta Fenerbahçe'ye mağlup olarak liderliği Beşiktaş'a kaptıran turuncu-lacivertliler, puanını 42'ye çıkardı. Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla siyah-beyazlıların 1 puan önünde liderliğe yükseldi.
Beşiktaş, yarın evinde Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
İrfan Can Kahveci'nin ilk golü
Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü attı.
Karşılaşmanın, 80. dakikasında Mossoro'nun yerine oyuna dahil olan İrfan Can, 90 4. dakikada takımına 3 puanı getiren golü Bursaspor filelerine gönderdi.
Caiçara ilk kez ilk 11'de
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara, turuncu-lacivertli forma ile ilk kez bir resmi maça ilk 11'de çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Uğur Uçar'ın yerine Caiçara'ya ilk 11'de şans verdi. Brezilyalı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yeni Amasyaspor ve geçtiğimiz hafta ligdeki Fenerbahçe maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Bursaspor'un yenilgi serisi 4 maça çıktı
Yeşil-beyazlılar, İstanbul deplasmanında da mağlup olarak ligde üst üste 4. yenilgisini aldı.
Bursaspor, ligde Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor'dan sonra Medipol Başakşehir'e de mağlup olmaktan kurtulamadı.
Öte yandan, Bursaspor ile anlaştığı iddia edilen teknik direktör Mutlu Topçu, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı locadan takip etti.
Konuk ekip, Medipol Başakşehir mücadelesine, 21 yaş altı takımının teknik sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde çıktı.