Yanal açıkladı; iki isimle yollar ayrılıyor
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YANAL AÇIKLADI; İKİ İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Yanal açıkladı; iki isimle yollar ayrılıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal, yabancı oyuncuları Suk ve Akakpo ile ilgili açıklama yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'de yeni stadında oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal'den Güney Koreli Hjun Jun Suk ve Togolu Serge Akakpo ile ilgili açıklama yaptı.

"Kendilerine kulüp bulmaları konusunda yardımcı olacağız"

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki isimle ilgili şunları söyledi:

"Şu anda bizim oyuncularımız. Sözleşmeleri devam ediyor. Devam ettiği sürece onlarla devam edeceğiz ama zorunlu olmadıkça kullanmayı düşünmüyoruz. Kendilerine kulüp bulmaları konusunda yardımcı olacağız. Birkaç gün daha var, bakacağız." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un sezon başında Porto'dan 750 bin Avro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı ve yıllık 1 Milyon Avro kazanan Güney Koreli forvet Suk'un Spor Toto Süper Lig'e henüz golü bulunmuyor.

 

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