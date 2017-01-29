İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
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İŞTE KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Kayserispor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 19. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Adewole Raheem Lawal, Douglas Ferreıra, Levent Gülen, Rajko Rotman, Umut Bulut, Deniz Türüç, Alı Nadhoım Ahamada, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Erkan Kaş, Jean Armel Kana Bıyık, Güray Vural

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Sımon Thorup Kjaer, Mehmet Topal, Josef De Souza Dıas, Alper Potuk, Jose Fernando Vıana De Santana, Şener Özbayraklı, Martın Skrtel, Salih Uçan, Jeremaın Marcıano Lens

Teknik Direktör:

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok, Mustafa Öğretmenoğlu

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