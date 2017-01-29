İŞTE KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Kayserispor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 19. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Adewole Raheem Lawal, Douglas Ferreıra, Levent Gülen, Rajko Rotman, Umut Bulut, Deniz Türüç, Alı Nadhoım Ahamada, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Erkan Kaş, Jean Armel Kana Bıyık, Güray Vural
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Sımon Thorup Kjaer, Mehmet Topal, Josef De Souza Dıas, Alper Potuk, Jose Fernando Vıana De Santana, Şener Özbayraklı, Martın Skrtel, Salih Uçan, Jeremaın Marcıano Lens
Teknik Direktör:
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Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok, Mustafa Öğretmenoğlu
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