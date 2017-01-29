MERSİN İDMANYURDU 1 - SİVASSPOR 0

Mersin İdmanyurdu 1 - Sivasspor 0
TFF 1. Lig 19. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Sivasspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Mersin İdmanyurdu 1-0 kazandı.
Mersin İdmanyurdu: Nikolay Mihaylov, Milan Mitrovic, Mehmet Enes Sığırcı, Abdülkadir Korkut, Gökhan Akkan, Güven Varol, Tita, Ricardo Pedriel (77' Mahmut Metin), Emrah Özyaylaz (79' Hakan Olkan), Tolga Şahin, Sinan Kaloğlu (69' Kudbettin Tekin Oğrak)
Teknik Direktör: Memduh Özbalta
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Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Hasan Hatipoğlu, Yiğit İncedemir (69' Hakan Arslan), Burhan Eşer, Galip Güzel, Emre Kılınç (76' Leandrinho), Kerim Avcı (67' Ergin Keleş), Theofanis Gekas
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Hakem: Hakan Ceylan, Ahmet Şimşek, Mehmet Kapluhan, Ali Zağlı
Gol: DK 41: Tolga Şahin (Mersin İdmanyurdu)
Sarı Kartlar: DK 8: Yiğit İncedemir (Sivasspor), DK 35: Galip Güzel (Sivasspor), DK 55: Tolga Şahin (Mersin İdmanyurdu), DK 73: Kudbettin Tekin Oğrak (Mersin İdmanyurdu), DK 88: Ali Şaşal Vural (Sivasspor), DK 90: Nikolay Mihaylov (Mersin İdmanyurdu), DK 90: Leandrinho (Sivasspor)
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