SAMSUNSPOR 3 - YENİ MALATYASPOR 0

Samsunspor 3 - Yeni Malatyaspor 0
TFF 1. Lig 19. haftasında Samsunspor ile Yeni Malatyaspor Samsun 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı.
Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Ousmane N'diaye, Abdülkerim Bardakçı, Kenan Karışık, Kevin Brands (70' Murat Gürbüzerol), Hasan Kılıç, Vedat Bora (63' Halil İbrahim Pekşen), Göksu Türkdoğan, Famoussa Kone (86' Jeroen Lumu)
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Yiğitcan Erdoğan, Caner Arıcı (88' Rahman Buğra Çağıran), Michael Pereira (46' Austin Amutu), Sezer Özmen, Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, Eren Tozlu, İrfan Başaran (70' Ahmet Aras), Sunday Mba, Azubuike Godson
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Hakem: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar, Burak Şeker
Goller: DK 35: Kevin Brands (Samsunspor), DK 53: Kevin Brands (Samsunspor), DK 83: Famoussa Kone (Samsunspor)
Sarı Kartlar: DK 13: Famoussa Kone (Samsunspor), DK 41: Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), DK 45: Michael Pereira (Yeni Malatyaspor), DK 65: Kevin Brands (Samsunspor)
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