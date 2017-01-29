TRABZONSPOR 4 - GAZİANTEPSPOR 0

Trabzonspor 4 - Gaziantepspor 0
Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Trabzonspor ile Gaziantepspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Olcay Şahan, Okay Yokuşlu, Fabian Castillo, Ogenyi Onazi (66' Hugo Rodallega), Yusuf Yazıcı (81' Carl Medjani), Dame N'doye (81' Yusuf Erdoğan)
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Gaziantepspor: Paulo Victor, Wallace Reis, Elyasa Süme, Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Muhammed Ildiz, Abdülkadir Kayalı, Sefa Yılmaz, Doğanay Kılıç (46' Muhammet Demir), Evans Kangwa (46' Daniel Kolar), Nabil Ghilas (82' İlhan Parlak)
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir, Oktay Taş
Goller: DK 15: Fabian Castillo (Trabzonspor), DK 28: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 49: Fabian Castillo (Trabzonspor), DK 73: Uğur Demirok (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 44: Ogenyi Onazi (Trabzonspor), DK 52: Muhammed Ildiz (Gaziantepspor), DK 62: Uğur Demirok (Trabzonspor), DK 72: Marcos Pedroso (Gaziantepspor), DK 90: Sefa Yılmaz (Gaziantepspor)
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