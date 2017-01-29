ALTINORDU - GÖZTEPE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altınordu - Göztepe maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 19. haftasında Altınordu ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Erdoğan Yeşilyurt, Abdulkadir Parmak, Barış Alıcı, Oğulcan Ülgün, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Göztepe: Leo Schwechlen, Alexhander Kobakhıdze, Benjamin Fuchs, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Günay Güvenç, Kossı Prınce Segbefıa, Murat Akın, Halil Akbunar, Canberk Dilaver, Gençer Cansev
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Hakem: Kutluhan Bilgiç, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Levent Balcı
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