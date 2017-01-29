İ. BAŞAKŞEHİR 1 - BURSASPOR 0

İ. Başakşehir 1 - Bursaspor 0
Spor Toto Süper Lig 19. haftasında İ. Başakşehir ile Bursaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İ. Başakşehir 1-0 kazandı.
İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandu Epureanu, Eren Albayrak, Yalçın Ayhan, Junior Caiçara, Marcio Mossoro (80' İrfan Can Kahveci), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Cengiz Ünder (60' Doka Madureira), Mehmet Batdal (72' Mustafa Pektemek)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Bursaspor: Harun Tekin, İsmail Konuk, Aziz Behich, Boban Jovic, Ertuğrul Ersoy, Pablo Batalla, Yonathan Del Valle (80' Bogdan Stancu), Merter Yüce, Şamil Cinaz (87' Cristobal Jorquera), Deniz Yılmaz, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan
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Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan, Bahattin Şimşek
Gol: DK 90: İrfan Can Kahveci (İ. Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 25: Şamil Cinaz (Bursaspor), DK 65: İsmail Konuk (Bursaspor), DK 69: Yalçın Ayhan (İ. Başakşehir)
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