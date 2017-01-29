Manisaspor 5 - Ümraniyespor 2
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MANİSASPOR 5 - ÜMRANİYESPOR 2

Manisaspor 5 - Ümraniyespor 2

TFF 1. Lig 19. haftasında Manisaspor ile Ümraniyespor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisaspor 5-2 kazandı.

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Manisaspor 5 - Ümraniyespor 2

TFF 1. Lig 19. haftasında Manisaspor ile Ümraniyespor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 5-2 kazandı.

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Erman Bulucu, Daniel Dimov, Nikola Mikic, Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Metin Yüksel (84' Slavko Perovic), İsmail Haktan Odabaşı (72' Savaş Yılmaz), Hakan Turan (46' Bilal Sebaihi), Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker, Oğuz Ceylan, Serdar Özbayraktar (69' Mahatma Otoo), Ömer Can Sokullu (81' Bulut Kaya), İbrahim Akdağ (69' Abdullah Halman), Samet Asatekin, Timur Temeltaş, Steve Beleck

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Ömer Tevfik Özkoç, Önder Yılmaz, Batuhan Gültek

Goller: DK 14: Gökhan Sazdağı (Manisaspor), DK 22: Steve Beleck (Ümraniyespor), DK 59: Daniel Dimov (Manisaspor), DK 62: Bahattin Köse (Manisaspor), DK 73: Bahattin Köse (Manisaspor), DK 78: Daniel Dimov (Manisaspor), DK 86: Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 52: Samet Asatekin (Ümraniyespor), DK 61: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 70: Daniel Dimov (Manisaspor), DK 70: Steve Beleck (Ümraniyespor), DK 81: Gökhan Sazdağı (Manisaspor), DK 88: Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

Kırmızı Kart: DK 77: Samet Asatekin (Ümraniyespor)

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