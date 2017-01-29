ÜMİT ÖZAT: ACİL GOLCÜYE İHTİYACIMIZ VAR...

Gençlerbirliği - Osmanlıspor karşılaşması sonrası teknik direktörler Ümit Özat ile Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Acil golcüye ihtiyacımız var." dedi.

Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 biten Osmanlıspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel maç olduğunu belirterek, "Özellikle omurgadan gidenler ve gelenler olduğu için sıkıntı yaşayabileceğimizi söymiştim. Kopuk kopuk oynadık bireysel hatarla pozisyon verdik. 3-4 inet pozisyondan da yararlanamadık. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Rakibi tebrik ederim." diye konuştu.

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Uzun vadeli düşünerek transfer yaptıklarını ifade eden Özat, "Santrafor almamız lazım, acil golcüye ihtiyacımız var. Alırsak önümüzün daha açık olduğunu düşünüyorum. Yazın herkes transferle uğraşırken bu takım sadece eksik yerlerine takviye yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

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- Osmanlıspor cephesi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise karşılaşmanın berabere bitmesinin normal olduğunu ifade etti.

Karşılaşmaya kentin önemli spor adamının kaybı nediniyle duygusal ortamda başlandığını dile getiren Akçay, şöyle devam etti:

"İyi oynadığımızı düşündüğümüz ilk yarıyı mağlup kapattık. İkinci yarı dengeli bir oyunvardı. rakibin kortraları etkili oldu artı eks değerlendirdiğinizde evet beraberlik gözükür iki tamımında oyuncuları müçarele etti oyun yapımıza müdehale edeceğiz kompak yapı için oyuncularımızı hazırlayacağız avrupa ligi süper lig daha zor bir sürece gidiyoruz.Tekink heyet olarak güçlü durumdayız oyuncuyu ikna edemiyorsak ikna ettiklerimizle oynayacağız. Bu görünümden sonra müdehale etmiz zaruru oldu.