Murat Cavcav: Kendim ve arkadaşlarım adına anlamı büyük bir karşılaşmaydı...
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MURAT CAVCAV: KENDİM VE ARKADAŞLARIM ADINA ANLAMI BÜYÜK BİR KARŞILAŞMAYDI...

Gençlerbirliği Başkanvekili Murat Cavcav'dan Osmanlıspor maçı sonrası açıklamalar...

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Gençlerbirliği, Başkan İlhan Cavcav'ın vefatı ardından 19 Mayıs Stadyumunda ilk karşılaşmaya çıktı. 

Kulüp Başkanvekili Murat Cavcav, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın kendi ve arkadaşları açısından anlamının çok büyük olduğunu söyleyen Murat Cavcav: "Babamızı, başkanımızı bir hafta önce kaybettik. O bizim herşeyimizdi. Bu kulüp onunla her zaman yaşayacaktır. Bu bayrağı da en iyi yerlere taşımak bizim hedefimizdir. Her gereken şey yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan Gençlerbirliği'nin güzide taraftarlarına, Osmanlıspor taraftarlarına ve futbolseverlere teşekkür ederim" dedi.

 

 

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