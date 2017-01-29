Afjet Afyonspor 2 - Payas Bel. 1
TFF 3. Lig 3. Grup 20. haftasında Afjet Afyonspor ile Payas Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.
Afjet Afyonspor : Murat Demir, Samet Cantürk, İsmet Benli, Mehmet Feyzi Yıldırım, Emrullah Yıldırım, Yasin Yener (90' Osman Atalay Demirtaş), Nazmi Candoğan, Ömer Çelik (80' Oltan Karakullukçu), Murathan Buruş (82' Ramazan Kuzu), Ali Kılıç, Fatih Şerifoğlu
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
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Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Resul Timurlenk, Muhammet Ali Yenilmez, Eşref Koçak (80' Mustafa Yıldız), Vehbi Furkan Yıldırım, Fatih Gümüşel, Oğuzhan Baykal (46' Burak Can Çoban), Tevfik Şanver, Deniz Karadeniz (88' Ali Yıldırım), Yunus Emre Mest, Hüseyin Yahyaoğlu
Teknik Direktör: Mehmet Seçkin
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Hakem: Sezer Yalçın, Sedat Bayrak, Fettah Yiğit, Aytaç Geçgel
Goller: DK 4: Fatih Şerifoğlu (Afjet Afyonspor ), DK 73: Deniz Karadeniz (Payas Bel.), DK 90: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 90: Yasin Yener (Payas Bel.)
Sarı Kartlar: DK 36: Deniz Karadeniz (Payas Bel.), DK 63: Samet Cantürk (Afjet Afyonspor )
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